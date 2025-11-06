Vergiftet - Besitzerin findet totes Pferd auf Koppel

Es dürfte sich bereits um den zweiten Fall von einer Vergiftung handeln.

Bgld. Das Pferd stand mit zwei weiteren Tieren in Mannersdorf an der Rabnitz, Bezirk Oberpullendorf, auf einer Koppel. Als seine Besitzerin am Dienstagvormittag nach dem Pferd sah, lag es bereits tot auf dem Boden. Eine Tierärztin wurde gerufen, diese konnte nur noch den Tod des Tieres feststellen.

Brisant: Aufgrund der von der Tierärztin festgestellten Symptomatik besteht der Verdacht auf eine Vergiftung. Das Tier wird deshalb in der Veterinärmedizinischen Universität Wien obduzier, um die Todesursache festzustellen.

Bereits vor einem Jahr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Dabei verstarb ein Pferd, ein weiteres Tier konnte gerettet werden. Es wird ermittelt.