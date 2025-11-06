Nächster Farbanschlag auf Politiker-Bar Vino

Nur einen Tag nach dem ersten Farbanschlag gab es die nächste Attacke auf das Politiker-Lokal in der Wiener Innenstadt.

Der Außenbereich des Lokals Vino in der Lichtenfelsgasse nahe dem Rathaus wurde in der Nacht auf Donnerstag erneut beschmiert.

In roter Farbe war etwa „Gefahr Faschistenbar“ oder "A" für Anarchie zu lesen. Es ist bereits der zweite Farb-Anschlag auf die Weinbar nahe dem Wiener Rathaus.

© Privat

© Privat

Verantwortlich für den Farb-Anschlag dürfte erneut die Antifa sein. Auf der Insta-Seite „gfoa_w“ (Anm. Red: Gruppe für organisierten Antifaschismus Wien) wurde nur Stunden vor dem ersten Vorfall zum Protest gegen das Lokal Vino von Heinz Pollischansky aufgerufen, da sich dort am Donnerstag laut dem Schreiben „rechtsextreme Identitäre“ treffen wollten.

© Privat

© Privat

© Privat

Nach der Farbattacke auf die Weinbar wurde zu weiteren Angriffen auf Wiener Lokale des gleichen Besitzers aufgerufen. Das Landesamt für Staatsschutz ermittelt. Der Gastronom kann den Angriff nicht verstehen.

Demo heute Abend

Das Landesamt Staatsschutz und Extremismus Wien haben laut Innenminister Gerhard Karner bereits umfassende Ermittlungen eingeleitet. Heute Abend, an dem das Nazitreffen geplant sein soll, soll auch ein Gegenprotest stattfinden.