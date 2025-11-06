Alles zu oe24VIP
Schwaz
Haus evakuiert

Gas-Austritt: Zwei Frauen mit CO-Vergiftung im Spital

06.11.25, 08:41
Ein Mehrparteienhaus in Schwaz ist Mittwochnachmittag wegen des Austritts von Kohlenmonoxid evakuiert worden. 

Tirol. Eine 53-jährige Bewohnerin meldete dem Hausmeister, dass sie einen Gasgeruch wahrgenommen habe. Der verständigte Rauchfangkehrer bestätigte den Austritt des gefährlichen Gases und setzte den Notruf ab. Die Feuerwehr brachte 16 Personen unter Verwendung von schwerem Atemschutz ins Freie. Zwei Frauen wurden mit Verdacht auf eine CO-Vergiftung ins Spital gebracht.

Neben der 53-Jährigen wurde auch eine 58-jährige Bewohnerin ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Als Ursache für den Kohlenmonoxidaustritt wurde von der Polizei ein möglicher Defekt an einem Pelletofen genannt.

