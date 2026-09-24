Zahlen
Deutsche Wirtschaft wächst stärker als erwartet
In Deutschland fallen die Aussichten für die Wirtschaft deutlich besser aus als noch im Frühjahr angenommen. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Erwartungen für die laufende Entwicklung korrigiert und blicken zuversichtlicher auf die Gesamtlage.
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Deutlicher Anstieg beim Bruttoinlandsprodukt
Während im Frühjahr lediglich mit einem leichten Plus von 0,6 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt gerechnet worden war, wird die Wirtschaftsprognose für das laufende Jahr nun auf 1,3 Prozent angehoben. Damit verdoppelt sich die Erwartung für das Jahr beinahe.
Erholung fällt spürbar stärk aus
Die wirtschaftliche Erholung fällt damit deutlich stärker aus als noch vor wenigen Monaten erwartet. Der Aufschwung gewinnt demnach spürbarer an Dynamik als in früheren Schätzungen prognostiziert.
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