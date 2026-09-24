Heute Sitzung
Westenthaler wettert gegen ORF-Party und Gehalts-Pakt
ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler spricht im oe24.TV-Interview Klartext zur heutigen Sitzung des ORF-Stiftungsrats. Am Abend "und das ist interessanter" findet außerdem mit der riesigen Party zur ORF-Programmpräsentation eine "völlig unangemessene Mega-Feier in Sparzeiten" statt. Westenthaler: "Ich helfe dem ORF beim Sparen, ich gehe nicht hin."
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Fette Gehälter "werden gerade paktiert"
Im Vergütungsausschuss werden derzeit "die Direktorengehälter paktiert" von ÖVP, SPÖ und NEOS-Freundeskreis-Stiftungsräte, so Westenthaler. Nichts ändere sich an den hohen Gehältern, ein kleiner Teil sei erfolgsabhängig, der Teil sei so klein, "dass ihn sowieso jeder bekommt."
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Der neue ORF-General Clemens Pig werde mehr verdienen als der Bundespräsident mit mehr als 400.000 Euro im Jahr.
Die beliebte Sendung wie die Millionenshow wird gestrichen, zugleich gibt man sich 5-Jahres-Verträge über enorme Summen. Schon nach den baldigen Wahlen - spätestens in zwei Jahren - könnte ein neues ORF-Gesetz die jetzige Führungsriege absetzen. Diese ORF-Manager, Direktoren und Co. müssen dann aber ausbezahlt werden. "Ein Irrsinn", so Westenthaler.
Schütze-Nachfolger gewählt
Franz Medwenitsch ist am Donnerstag zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden im ORF-Stiftungsrat gewählt worden. In einer Sitzung des obersten ORF-Gremiums erhielt er eine deutliche Mehrheit der 35 Stimmen. Zwei Gegenstimmen und einzelne Enthaltungen habe es gegeben, hieß es am Rande der Sitzung. Zudem übernimmt Medwenitsch künftig auch die Rolle des Sprechers für den ÖVP-"Freundeskreis". Er folgt in beiden Funktionen auf Gregor Schütze, der im August zurückgetreten ist.
Medwenitsch war lange Geschäftsführer des Musikwirtschaftsverbands IFPI und ist gegenwärtig im Beratungsgeschäft tätig. Im ORF-Stiftungsrat kennt er sich bereits bestens aus, war er dort doch bereits von 2010 bis 2025 als stv. Vorsitzender tätig.
In der Sitzung stehen abseits der erfolgten Wahl etwa noch ein Bericht der ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zu Konsequenzen bei (wiederholten) Verstößen gegen Dienstanweisungen sowie Ausführungen zum Einsparpfad des öffentlich-rechtlichen Medienhauses am Programm.
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