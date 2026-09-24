"Yap&dine" ist zurück: Genuss zum Teilen

Die Gabel kreist, die Teller wandern, die Gespräche sprudeln: Von 28. September bis 11. Oktober verwandelt „yap&dine" niederösterreichische Wirtshäuser in Bühnen für gemeinsamen Genuss.

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Nach der erfolgreichen Premiere im März geht das Format nun in die zweite Runde - erstmals zwei Wochen lang. Sharing Plates wandern durch die Tischmitte, Conversation-Starter-Karten sorgen für zusätzlichen Gesprächsstoff, kreative saisonale Gerichte treffen auf vegetarische, vegane und alkoholfreie Alternativen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schwärmt: Die Wirtshäuser sind seit jeher Orte der Begegnung, „yap&dine" übersetzt diese Stärke auf zeitgemäße Art. Niederösterreich Werbung-Geschäftsführer Michael Duscher ergänzt: Das Sharing-Konzept schafft einen unkomplizierten Zugang zur regionalen Küche und spricht gezielt jüngere Gäste an.

14 Häuser, fünf neue Genuss-Adressen

Nach der gut gebuchten Auftaktrunde im März mit 16 Betrieben sind nun 14 Wirtshäuser der Wirtshauskultur Niederösterreich am Start, fünf davon feiern ihre „yap&dine"-Premiere.

Die Wirtsleut des Weißen Rössl. © Wirtshaus Kultur

Im Mostviertel tischen Vinzenz Pauli St. Pölten, Hotel-Gasthof Graf St. Pölten, Gasthof Pils Eschenau und neu das Gasthaus Nährer in Rassing auf.

Im Waldviertel laden Eisenbock's Strasser Hof in Straß im Straßertale, das Stadtwirtshaus Hopferl in Gmünd und neu das Gasthaus Gutmann in Zöbing zu Tisch.

Im Weinviertel servieren der Schlosskeller Bockfließ, das Hopfeld-DREIKÖNIGSHOF in Stockerau sowie neu das Gasthaus mit Gästehaus BSTEH in Wulzeshofen.

Im Raum Donau Niederösterreich glänzen das Relais & Châteaux Restaurant „Zur Traube" in Feuersbrunn sowie die Neuzugänge Weißes Rössl in Mühldorf und der Nikolaihof Wachau in Mautern. In den Wiener Alpen rundet das Hotel Post Hönigwirt in Kirchschlag in der Buckligen Welt das Angebot ab.

Kosten, weiterreichen, diskutieren

Hartmuth Rameder, Obmann der Wirtshauskultur Niederösterreich, bringt das Prinzip auf den Punkt: „Wenn mehrere Gerichte in der Mitte stehen, wird automatisch gekostet, weitergereicht und diskutiert."

Besonders freut ihn, dass neben bewährten Gastgebern fünf neue Betriebe ihre eigene kulinarische Handschrift einbringen. Gebucht werden Tische für Gruppen von vier bis sechs Personen ab 18 Jahren, Termine und Menüs variieren je Wirtshaus.

Wer das Erlebnis verschenken möchte, greift zum „yap&dine"-Gutschein, einlösbar in allen teilnehmenden Betrieben. Alle Details gibt es unter wirtshauskultur.at/yap-and-dine.