Apple Watch: Wirbel um KI-Funktionen

Live Rewind und Siri Recap sorgen für große Unruhe: Sie ermöglichen das Nachhören von Gesprächen.

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Mit seinen neuesten Modellen hat Apple bei KI-Funktionen ordentlich nachgelegt, um an Hauptkonkurrent Samsung anzuschließen. Das trifft auch die Apple Watch 12. Doch die neuen Möglichkeiten, die die Uhr bietet, lassen alle Alarmglocken schrillen. Denn die Apple Watch 12 hört mit - und das ständig.

Schnell zurückspulen

Konkret geht es um die beiden neuen AI-Funktionen Live Rewind und Siri Recap, die Apple auf den Markt bringt. Live Rewind bietet die Möglichkeit, eben Gesagtes schnell mal nachzulesen. Das klingt praktisch, wenn man etwas nicht genau verstanden hat oder sich denkt: "Hat er nicht wirklich gesagt!"

Live Rewind & Siri Recap

"Das ist jetzt keine Audioaufnahme, sondern da wird ein Transkript gemacht", erläutert "c't" die Funktion. Das heißt: Live Rewind schreibt mit und man kann nachschauen, was genau gesagt wurde.

Siri Recap geht noch einen Schritt weiter: Die Funktion erkennt Gespräche im Tagesverlauf und bietet die Möglichkeit, später Zusammenfassungen zu erstellen. Gedankenprotokoll von der letzten Gehaltsverhandlung? Nicht mehr nötig - die Apple Watch macht's und fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

Apple Watch 12 © Apple

Sicherheitsvorkehrungen

Wer sich ein bisschen mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzt, wird jetzt mindestens so hellhörig wie die neue Apple-Uhr. Denn wollen wir wirklich, dass das Gadget am Handgelenk ALLES mithört und protokolliert? Laut Apple werden Audioaufnahmen nicht angelegt oder gespeichert. Das Roh-Audio wird nach der Verarbeitung automatisch gelöscht, Zusammenfassungen der Gespräche nach sieben Tagen. Sensible Daten wie Finanzinformationen werden herausgefiltert, soweit die KI sie erkennt und die Textausschnitte bei der Übertragung zur iCloud Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Die gute Nachricht: Wir müssen uns über diese Probleme vorerst keine Gedanken machen. Die neuen KI-Funktionen der Apple Watch sind in Europa fürs Erste nicht verfügbar.

Dringend updaten

Noch ein Hinweis: Wer eine Apple Watch oder Ultra 4 besitzt, sollte dringend ein Software-Update machen. Nur ein paar Tage nach dem Start von watchOS 27 hat der Konzern schon ein neues Bugfix veröffentlicht, das allgemeine Fehler wie einen plötzlichen Neustart beheben soll.