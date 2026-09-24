Herbstzauber blüht auf: "Natur im Garten"-Fest

Der Herbst hält Einzug mit all seiner Farbenpracht: Am Sonntag, dem 27. September, öffnet DIE GARTEN TULLN von 9 bis 18 Uhr ihre Pforten zu einem duftenden Fest der Sinne.

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Beim großen „Natur im Garten" Herbstfest verwandelt sich das Gartenparadies in einen bunten Treffpunkt für Gartenfans, Familien und alle, die den goldenen Herbst mit Musik, Kräuterduft und regionalen Schmankerln genießen möchten.

Das Jahresmotto „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben." zieht sich wie ein grüner Faden durchs Programm: Beim Workshop „Kräutersalze selbst herstellen" lässt sich würzige Kreativität entfalten, eine Führung durch Gärten und Kräuterwelt öffnet den Blick für verborgene Aromen, und beim Kräuter-Bingo mit ORF-Biogärtner Karl Ploberger wird spielerisch geknobelt. Auch die Siegerehrung des Fotowettbewerbs „Die 25 schönsten Kräuterplatzerl" holt die schönsten grünen Oasen vor den Vorhang.

Musik, Zauber und Kinderlachen zwischen den Beeten

Zwischen blühenden Staudenrabatten und duftenden Kräuterbeeten erwacht auch die musikalische Note: Die „Floraphoniker" zaubern mit ungewöhnlichen Instrumenten regelrechte Gartenklänge auf die Bühne. Das Theaterrad, ein Mitmachzirkus, Clown Poppo und eine Einradshow mit Mr. Stefano wirbeln als bunte Unterhaltungsvögel durchs Programm.

Für die kleinsten Besucher blüht ein wahres Abenteuerland auf: Beim Keschern im Gartenteich erwacht die Wasserwelt zum Leben, beim Tontöpfe-Bemalen und Blätterdruck entfaltet sich kindliche Fantasie in voller Blüte. Kistenklettern, Dosenwerfen, Minigolf, Riesen-Jenga und Riesen-Domino runden das Familienvergnügen ab, ergänzt durch Stationen des Museums Niederösterreich, „Tut Gut!" und der Freiwilligen Feuerwehr Tulln.

70 Mustergärten laden zum Verweilen

Das „Natur im Garten" Herbstfest lässt Gartenwissen, Unterhaltung und Genuss zu einem stimmungsvollen Strauß zusammenwachsen. Zwischen den Programmpunkten bleibt genügend Zeit, durch die 70 Mustergärten der GARTEN TULLN zu schlendern, herbstliche Farbtupfer einzufangen und regionale Köstlichkeiten zu kosten.

Das vollständige Programm blüht online unter www.naturimgarten.at/herbstfest. Noch bis 31. Oktober öffnet die „Natur im Garten" Erlebniswelt DIE GARTEN TULLN täglich von 9 bis 18 Uhr ihre grünen Tore - Infos unter www.diegartentulln.at.