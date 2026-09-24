Du, entschuldige! Peter Cornelius in St. Pölten

Ein Abend, der Musikgeschichte schreibt: Am Samstag, dem 26. September, macht Peter Cornelius im Zuge seiner großen Jubiläumstournee „!Zeitlos!" Station im VAZ St. Pölten.

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Der Ausnahmekünstler feiert heuer seinen 75. Geburtstag - und tut das mit einer Tour quer durch Österreich und Deutschland, die Fans in Erinnerungen schwelgen lässt und gleichzeitig zeigt, dass der Musiker keine Sekunde daran denkt, sich zur Ruhe zu setzen.

Von „Reif für die Insel" bis zu neuen Tönen

Seit über fünf Jahrzehnten zählt Cornelius zu den prägendsten Singer-Songwritern im deutschsprachigen Raum. Klassiker wie „Reif für die Insel", „Segel im Wind" und „Du entschuldige i kenn di" sind längst zu Allgemeingut geworden - Songs, die eine ganze Generation begleitet haben.

Gemeinsam mit seiner Band präsentiert er in St. Pölten sowohl diese Evergreens als auch persönliche, gesellschaftsbeobachtende Lieder. Getragen von gefühlvollen Balladen, mitreißenden Uptempo-Stücken und seinem unverwechselbaren virtuosen Gitarrenspiel, wird der Abend zu einer Reise durch das musikalische Innenleben des Künstlers.

„Zeitlos" mit 75 - der Titel als Programm

Cornelius selbst bringt seine Motivation auf den Punkt: Mit 75 auf Tournee zu gehen, komme ihm selbstverständlicher vor als mit 40 oder 50.

Als Wegweiser hate ihn schon früh der Kinks-Song „I'm not like everybody else" begleitet - ein Lebensmotto, das bis heute trägt. Genau diese ungebrochene Energie und Experimentierfreude macht den Abend im VAZ St. Pölten zu einem echten Pflichttermin für Fans österreichischer Musikgeschichte. Tickets für die Show sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.