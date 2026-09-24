Neuer XXL-Flug landet ohne Tankstopp in New York

Ab 2028 wird Fluggeschichte neu geschrieben. Ein neuer Linienflug soll innerhalb von 18 Stunden ohne Zwischenstopp von Sydney nach New York abheben.

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16.000 Kilometer ohne Zwischenlandung verspricht die Fluglinie Qantas ab 2028 mit dem nächsten Ultralangstrecken-Linienflug. In 18 Stunden Flugzeit sollen ab dann Passagiere mit einem Airbus A350 von Sydney nach New York gebracht werden. Die Ankündigung ist ein neuer Meilenstein im internationalen Luftverkehr und setzt neue Maßstäbe. Hinter der Streckenoffensive steht das ehrgeizige Programm namens "Sunrise", mit dem Qantas die entlegensten Metropolen der Welt direkt mit Australien verbinden möchte.

Der Nonstop-Flug an die US-Ostküste bedeutet für Reisende eine Zeitersparnis von mindestens 3 Stunden. Denn bisher mussten Flüge aus Australien in Neuseeland zwischenlanden, um noch einmal zu tanken. Es ist das zweite Megaprojekt der Fluglinie, nachdem bereits im kommenden Jahr die 17.000-Kilometer-Route Sydney-London mit 20 Stunden Flugzeit die australische Metropole noch attraktiver machen soll.

Möglich werden diese extremen Distanzen erst durch maßgeschneiderte Luftfahrttechnik. Qantas übernimmt dafür zwölf eigens entwickelte Großraumjets vom Typ Airbus A350-1000ULR, wobei der Zusatz ULR für "Ultra Long Range" steht. Das Herzstück des Modells ist ein zusätzlicher Treibstofftank mit einem Fassungsvermögen von 20.000 Litern Kerosin. Dieser Zusatztank liefert die nötigen Reserven, um die gewaltigen Distanzen ohne Sicherheitsrisiko und ohne Verspätungsgefahr zu bewältigen. Erste Testflüge und Systemprüfungen sind bereits vielversprechend und ohne Zwischenfälle verlaufen.

Weniger Passagiere, mehr Komfort

Bei Flugzeiten von bis zu 20 Stunden steht die Belastung der Passagiere im Mittelpunkt der Planungen. Um ein beengtes Kabinenklima zu vermeiden, hat sich die Airline gegen eine herkömmliche Maximalbestuhlung entschieden. Stattdessen verfügt die Kabine des Airbus A350-1000ULR über lediglich 238 Sitze, was deutlich unter der üblichen Kapazität dieses Typs liegt.

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Den Fluggästen steht dadurch spürbar mehr Beinfreiheit und persönlicher Freiraum zur Verfügung. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine eigens eingerichtete "Wellbeing Zone", in der sich die Reisenden während des Marathonflugs bewegen, dehnen und die Durchblutung anregen können. Ein wissenschaftlich abgestimmter Kabinenrhythmus mit spezieller Lichtsteuerung und zeitlich angepassten Mahlzeiten soll zudem die Auswirkungen des Jetlags minimieren.

Langstreckenrekord bleibt in China

Auch wenn Qantas mit den Nonstop-Verbindungen neue Maßstäbe bei den Direktflügen setzt, bleibt ein weltweiter Streckenrekord bei einer anderen Fluggesellschaft: Den absoluten Rekord hält die chinesische Gesellschaft China Eastern Airlines. Die Airline verbindet Shanghai mit der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires über eine Strecke von gewaltigen 19.700 Kilometern. Im Gegensatz zu den geplanten Sunrise-Flügen von Qantas handelt es sich hierbei jedoch nicht um einen Nonstop-Flug. Die eingesetzte Boeing 777 legt in Auckland eine Zwischenlandung für Treibstoffaufnahme und technische Überprüfungen ein.

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Mit dem Start der neuen Nonstop-Verbindungen nach New York und London leitet Qantas somit eine neue Phase im weltweiten Fernreiseverkehr ein, die Direktverbindungen über halbe Erdumrundungen zur Realität macht.