Eurowings startet skurrile Aktion: Ihr Name könnte bald auf einem Flugzeug stehen

Mit der ungewöhnlichen Aktion "Name a Plane" sucht die deutsche Fluggesellschaft Eurowings Menschen, deren Vornamen schon bald einen Passagierjet zieren könnten.

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Stellen Sie sich vor: Sie stehen am Gate, blicken aus dem Fenster und plötzlich rollt ein riesiger Airbus A320 ans Terminal. Auf seinem Rumpf prangt der Name Ihrer besten Freundin, Ihres Vaters oder Ihrer geliebten Oma. Was nach einer ziemlich wilden Fantasie klingt, könnte für vier Menschen schon bald Realität werden. Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat unter dem Motto "Name a Plane" einen ungewöhnlichen Namenswettbewerb gestartet. Die Airline sucht dabei Menschen, die eine besondere Würdigung verdienen und vergibt nach eigenen Angaben eine der "höchsten Auszeichnungen Deutschlands": den eigenen Vornamen auf dem Rumpf eines echten Passagierflugzeugs.

Ehrung für Herzensmenschen

Das Besondere an der Kampagne: Es geht nicht um öffentliche Bekanntheit oder die Rettung der Welt. Eurowings sucht ganz gezielt Menschen, die das Leben für andere ein kleines Stück besser machen. Das kann der Freund sein, der beim gefühlt zehnten Umzug immer noch Kisten schleppt, die Nachbarin, die auf das Kind aufpasst, oder der engagierte Trainer aus dem örtlichen Sportverein. Wichtig ist einzig und allein die persönliche Geschichte, die diesen Menschen so wertvoll macht.

Airbus © Getty Images

Eurowings-CEO Max Kownatzki fasst die Idee hinter der Aktion zusammen: „Jedes unserer Flugzeuge verbindet Menschen und bringt sie ihren Herzensmenschen näher. Mit 'Name a Plane' möchten wir jene würdigen, die anderen ein Stück Leichtigkeit schenken. Oft sind es die kleinen, selbstverständlichen Gesten, die den größten Unterschied machen. Diesen Menschen einen Platz auf einem unserer Flugzeuge zu geben, ist unsere besondere Art, Danke zu sagen."

So kommt der Name aufs Flugzeug

Noch bis zum 11. Oktober 2026 haben Sie die Chance, jemanden zu nominieren, der Ihren Alltag durch kleine Gesten, große Hilfsbereitschaft oder ehrenamtliches Engagement bereichert. Wer jetzt direkt jemanden im Kopf hat, kann die Nominierung inklusive der dazugehörigen Geschichte ganz unkompliziert auf der Website eurowings.com/nameaplane einreichen.

Um die Privatsphäre zu schützen, bittet die Fluggesellschaft darum, nur Vornamen und keine sensiblen Daten (wie Nachname, genaue Anschrift oder Informationen zur Gesundheit) anzugeben. Der Fokus der Jury liegt stattdessen komplett darauf, wie die nominierte Person das Leben anderer positiv beeinflusst und ihnen mehr Leichtigkeit schenkt.

Nach Ablauf der Nominierungsfrist wird eine Jury alle Einsendungen sichten. Im Dezember 2026 ist es dann so weit: Die vier ausgewählten Gewinner-Namen werden feierlich bekannt gegeben und dürfen künftig auf vier Airbus A320-Maschinen quer durch ganz Europa fliegen.