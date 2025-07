Starhemberg-Kindersarg-Diebe vor Gericht

Der Angeklagte verteidigt sich damit, ein "urban explorer" zu sein.

Linz. Ein besonderer Fall von Störung der Totenruhe wird ab Freitag am Landesgericht Linz verhandelt. Die drei Angeklagten sollen 2023 aus der Gruft der Kapuzinerkirche in Linz drei kupferne Kindersärge mit den sterblichen Überresten der Familie Starhemberg gestohlen haben.

Die Kirche wurde in Büros für die Steuerberatung LeitnerLeitner umgebaut und während der Umbauarbeiten wurden die Särge entwendet. Einen 25-jährigen Angeklagten wird angelastet, in der Kapuzinerkirche eine Ziegelwand aufgestemmt zu haben. Dazu kommt, dass die Angeklagten auch insgesamt 20 Heiligenfiguren gestohlen haben sollen. Laut Anklage hätten die Verdächtigen auch versucht, diese zu verkaufen.

Am Freitag steht der erste der insgesamt drei Beschuldigten in Linz wegen des Einbruchs vor Gericht. Ihm wird Störung der Totenruhe und Diebstahl vorgeworfen. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft. Er bestreitet alles, will nur ein „urban explorer“ sein.