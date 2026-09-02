FC-Bayern-Star: Weiter Hoffnung auf Bootshaus-Kauf am Mondsee

Schwarzbau-Bootshaus am Mondsee wird ein Fall für den Verfassungsgerichtshof.

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Mit der Verfassungsbeschwerde vor dem Höchstgericht soll der Abriss eines Schwarzbau-Bootshaus am Mondsee verhindert werden, berichten die OÖN.

Fußballprofi Konrad Laimer hat laut Medienberichten bereits den Kaufvertrag unterschrieben, doch eine Schlüsselübergabe steht in den Sternen. Es geht um ein Bootshaus auf dem Gelände des Alpenseebads am Mondsee. Das direkt am Wasser gelegene Gebäude gehört Josef Mörtl, Betreiber einer Wasserskischule. Bereits 2025 hatte die Gemeinde Mondsee einen Abrissbescheid erlassen und damit einen möglichen Verkauf verhindert.

Der Grund für den Abrissbescheid? Es gibt erhebliche Abweichungen von der ursprünglich erteilten Baubewilligung. Der Eigentümer bekämpfte die Entscheidung, scheiterte aber vor dem Landesverwaltungsgericht.

Abriss bis November

Bootshaus wurde zu groß gebaut. © Wassersportschule

"Aufgrund der Widmungswidrigkeit kommt auch die nachträgliche Erwirkung einer Baubewilligung nicht in Betracht", heißt es seitens des Landesverwaltungsgericht. Auch, dass das Gebäude bis November abgerissen werden müsse. Fußballer würden wohl sagen: "Nun liegt der Ball beim Verfassungsgerichtshof."