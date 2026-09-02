Lakeventure: Wingsurfer und Kiter feiern am Traunsee

Wing-, Kite- und Foil-Szene freut sich auf Spätsommer-Event.

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Von 4. bis 6. September wird Ebensee am Traunsee erneut zum Treffpunkt der nationalen und internationalen Foil-Szene. Im Rahmen des Lakeventure findet der fünfte Tourstopp der Wingfoil-Meisterschaft statt. Parallel gastiert mit dem "Upper Austria SFT Pump Foil World Cup Traunsee" die internationale Pumpfoil-Elite in der Freizeitanlage Rindbach. Das Lakeventure ist in der Wing-, Kite- und Foil-Szene seit Jahren als Veranstaltung etablier: Die Kombination aus Sport, Festivalatmosphäre und der eindrucksvollen Kulisse des Traunsees macht das Wochenende zu einem besonderen Saisonhöhepunkt.

Der Vorarlberger Jurij Scheibler fiebert dem Event bereits entgegen, nimmt er doch an beiden Bewerben teil. "Für mich geht es natürlich ums Racen, aber der Spaß ist ebenso wichtig", so Scheibler.