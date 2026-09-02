oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Sport-Festival

Lakeventure: Wingsurfer und Kiter feiern am Traunsee

© Lakeventure
Wing-, Kite- und Foil-Szene freut sich auf Spätsommer-Event.
OE24 auf Google bevorzugen

Von 4. bis 6. September wird Ebensee am Traunsee erneut zum Treffpunkt der nationalen und internationalen Foil-Szene. Im Rahmen des Lakeventure findet der fünfte Tourstopp der Wingfoil-Meisterschaft statt. Parallel gastiert mit dem "Upper Austria SFT Pump Foil World Cup Traunsee" die internationale Pumpfoil-Elite in der Freizeitanlage Rindbach. Das Lakeventure ist in der Wing-, Kite- und Foil-Szene seit Jahren als Veranstaltung etablier:  Die Kombination aus Sport, Festivalatmosphäre und der eindrucksvollen Kulisse des Traunsees macht das Wochenende zu einem besonderen Saisonhöhepunkt.

Auch interessant

Diese neue Schutzfunktion bekommt Android 17

Während Zigarettenkaufs Auto geklaut

Ex-Kika/Leiner-Chef fordert Entlassung aus U-Haft

Der Vorarlberger Jurij Scheibler fiebert dem Event bereits entgegen, nimmt er doch an beiden Bewerben teil. "Für mich geht es natürlich ums Racen, aber der Spaß ist ebenso wichtig", so Scheibler.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

FC-Bayern-Star hofft weiter auf Bootshaus-Kauf am Mondsee

Littering in Linz: Bereits 611 Müllsünder erwischt

Mauthausen-Brücke: Wichtige Meilensteine bei Pfeilerverstärkung

Ars Electronica Center feiert 30. Geburtstag

Acht Linzer Polizeiinspektionen haben ab heute nachts zu

Dringend benötigte Justizbeamte angelobt

Wasti mit Hodentumor: Immer mehr Hundeabgaben

Neue Busline 48: Realisierung wurde gestartet

Eingeschlafen: Auto landete in Höllbach

Lakeventure: Wingsurfer und Kiter feiern am Traunsee