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Eingeschlafen: Auto landete in Höllbach

Autobergung
© FF Bad Ischl
Auto stürzte in Bad Ischl nahe einer Brück ab.
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Ein 76-Jähriger ist am Dienstag mit seinem Auto in der Ortschaft Mitterweißenbach in Bad Ischl (Bez. Gmunden) sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Der Pkw landete seitlich in einem Bach. Der Mann, der aufgrund von Sekundenschlaf von der Straße abgekommen war, konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Zeugen übernahmen die Erstversorgung des Verletzten, berichtete die Polizei.

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Völlig zerstört

Der Lenker wurde ins Spital eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen waren, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr barg das völlig zerstörte Fahrzeug aus dem Höllbach und errichtete eine Ölsperre.

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