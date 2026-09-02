Mauthausen-Brücke: Wichtige Meilensteine bei Pfeilerverstärkung

Der Abschluss der Arbeiten soll bis 2028 erfolgen.

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Die seit August 2025 laufenden Arbeiten der ÖBB für die Pfeilerverstärkung an der Donaubrücke Mauthausen schreiten planmäßig voran. Nach rund einem Jahr Bauzeit ziehen die ÖBB Bilanz: Erfolgreich verstärkt wurden bereits drei Vorlandpfeiler und die beiden Widerlager auf niederösterreichischer und oberösterreichischer Seite, womit die Arbeiten an Land fertiggestellt sind. Auch bei den Arbeiten an den Pfeilern im Flussbett wurden bereits wichtige Meilensteine erreicht: An zwei von vier Brückenpfeilern konnten die Arbeiten

Mitte 2026 abgeschlossen werden.

Dichte Wände rund um Pfeiler

Diese Arbeiten im Wasser sind besonders herausfordernd: Baumaschinen und Materialien werden über eine mit dem Ufer verbundene Arbeitsplattform im Wasser zu den Pfeilern transportiert. Der Arbeitsbereich muss mittels sogenannter "Spundwände", also ineinandergreifender Stahlprofile, die eine dichte Wand bilden, trockengelegt werden.

Tragwerkstausch 2028 geplant

Der dritte Strompfeiler wird derzeit verstärkt und soll bis Ende 2026 fertiggestellt sein. Die ÖBB schaffen so die Grundlage für den Tragwerkstausch der Straßenbrücke, welcher im Jahr 2028 durch die Länder Oberösterreich und Niederösterreich durchgeführt wird.