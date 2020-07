Erdogan kündigt Öffnung der Hagia Sophia für muslimische Gebete an

Gebäude wird Religionsbehörde unterstellt

Istanbul. Nach dem Gerichtsurteil zur Umwandlung der Basilika Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee soll das Gebäude nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für muslimische Gebete geöffnet werden. Die Hagia Sophia werde der Aufsicht der Religionsbehörde (Diyanet) unterstellt und für muslimische Gottesdienste geöffnet, erklärte Erdogan am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Zuvor hatte das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei den seit 1935 bestehenden Status eines Museums für den Kuppelbau aus dem 6. Jahrhundert aberkannt.