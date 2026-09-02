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Leicht verletzt

Kleines Wunder! Mädchen (3) überlebt Sturz aus 5. Stock

Blick auf Graz mit rotem Ziegeldächern, der Mur und dem modernen Kunsthaus am Fluss.
© Getty Images
Ein drei Jahre altes Mädchen ist in einem Grazer Wohnhaus aus dem fünften Stock gestürzt. Das Kind hat den tiefen Fall wie durch ein Wunder ohne schwerwiegende Verletzungen überstanden.
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Am Dienstag gegen 18 Uhr wartete eine Mutter gemeinsam mit ihren zwei Töchtern im fünften Obergeschoss eines Mehrparteienhauses auf den Lift. Um der Dreijährigen den Blick nach unten zu ermöglichen, hob die 13-jährige Schwester das kleine Kind nach ersten Erhebungen hoch. Am Geländer dürfte sich das Mädchen dann so weit nach vorne gelehnt haben, dass es der älteren Schwester aus den Händen glitt. In der Folge stürzte das Kleinkind nach unten und landete in einem Steinbeet.

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Erstversorgung direkt vor Ort

Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung des Mädchens direkt an der Unfallstelle. Die Dreijährige war zu diesem Zeitpunkt bei Bewusstsein.

Einlieferung in die Kinderchirurgie

Anschließend brachten die Rettungskräfte das Kind in die Kinderchirurgie des Landeskrankenhauses Graz. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Dreijährige bei dem Sturz keine schwerwiegenden Verletzungen.

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