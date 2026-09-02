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Kehle durchtrennt

Mithäftling getötet: 17-Jähriger gesteht Tat

© APA/WOLFGANG JANNACH
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot aufgefunden. Ein Mit-Insasse (17) gestand nun die Tat.
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Der 17-Jährige, der in der Nacht auf Dienstag in der Justizanstalt (JA) Klagenfurt in einem Zwei-Personen-Haftraum einen 19 Jahre alten Mithäftling vorsätzlich getötet haben soll, hat in seiner Beschuldigteneinvernahme die ihm angelastete Tat zugegeben. "Er ist zum Mordvorwurf geständig", teilte Christian Pirker, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Der Jugendliche behaupte, es sei im Vorfeld zu Drohungen des 19-Jährigen gekommen.

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Daraufhin habe in der Nacht eine tätliche Auseinandersetzung stattgefunden, bei der der 17-Jährige den 19-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt habe. Im Anschluss habe der 17-Jährige dem Mithäftling mit einem Einwegrasierer tödliche Schnittverletzungen am Hals zugefügt, gab Pirker die Verantwortung des Jugendlichen wieder.

Die beiden hatten sich seit 7. August eine Zelle in der JA geteilt. Nach Darstellung des Mordverdächtigen soll es zwischen den beiden wiederholt zu "Schwierigkeiten" gekommen sein. Meldungen liegen der JA dazu allerdings nicht vor. Es gebe auch keine Berichte, in denen Tätlichkeiten zwischen den Insassen oder Körperverletzungen vermerkt wurden, sagte Pirker.

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