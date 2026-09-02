Heftiger Crash auf A1 fordert zwei Verletzte

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, krachte in eine Baumreihe und überschlug sich.

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Auf der A1 bei Eberstalzell kam ein Pkw am Dienstagabend von der Fahrbahn ab, krachte in eine Baumreihe und überschlug sich. Zwei Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf der Westautobahn in Richtung Wien, kurz nach der Auffahrt Eberstalzell. Warum der Wagen plötzlich von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar. Feuerwehr, Polizei, Rettung und Notarzt rückten sofort aus. Die beiden Insassen wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Klinikum eingeliefert.

Rund eine Stunde Behinderungen

Nach der Rettung der Verletzten kümmerte sich die Feuerwehr gemeinsam mit einem Abschleppdienst um das schwer beschädigte Auto. Während der Aufräumarbeiten konnte die A1 im Bereich der Unfallstelle für rund eine STunde nur einspurig befahren werden. Größere Verkehrsprobleme blieben dennoch aus. Nennenswerte Staus oder längere Verzögerungen wurden nicht gemeldet.