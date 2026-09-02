Drogendealer mit  Koks und Marihuana entdeckt

Der 29-jährige Serbe versuchte noch zu Fuß davonzulaufen.

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In Wien klickten am Montagabend die Handschellen: Ein Serbe (29) geriet nach einem Hinweis ins Visier der Polizei. Die Beamten beobachteten den Mann im 17.Bezirk und kontrollierten ihn schließlich wegen seines verdächtigen Verhaltens. Der Serbe versuchte noch, zu Fuß davonzulaufen – ohne Erfolg.

Drogen und Bargeld entdeckt

Bei der Kontrolle machten die Polizisten einen großen Fund. In einer Tragetasche lagen rund 2,2 Kilogramm Kokain. Außerdem wurden mehrere Tausend Euro Bargeld entdeckt.

Nach der Festnahme in Hernals durchsuchten die Ermittler eine von dem Tatverdächtigen genutzte Wohnung am Keplerplatz in Favoriten. Dort fanden sie weitere rund 4,7 Kilogramm Marihuana, etwa 147 Gramm Kokain und erneut einen vierstelligen Bargeldbetrag.