Deal mit Verbund: Post verkauft jetzt auch Strom

Die Österreichische Post und das führende Energieunternehmen VERBUND starten eine langfristige Zusammenarbeit für die Energieversorgung in Österreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bereits im kommenden Herbst können Kundinnen und Kunden in rund 330 Postfilialen erstmals exklusive Strom- und Gastarife erwerben. Mit diesem Schritt erweitert die Österreichische Post ihr Dienstleistungsangebot um einen weiteren zentralen Bereich der täglichen Grundversorgung. Ziel ist es, allen Bevölkerungsgruppen in Österreich einen einfachen und barrierefreien Zugang zu attraktiven Energietarifen zu ermöglichen. Die Kooperation bündelt die Stärken zweier traditionsreicher österreichischer Unternehmen, die sich beide im Portfolio der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) befinden.

Die exklusiven Tarife werden unter der Marke "powered by VERBUND" vertrieben. Weitere Details zum Tarifmodell und den Preisen werden die beiden Konzerne rechtzeitig vor dem geplanten Marktstart im Herbst 2026 bekanntgeben. Fest steht bereits, dass die Kundinnen und Kunden von einfachen, verständlichen Tarifen und persönlicher Beratung vor Ort profitieren sollen.

Ausbau der Plattform Post als Grundversorgerin

Für die Post ist dieser Schritt die konsequente Fortsetzung ihrer Strategie, die Filialen als moderne Service-Plattformen zu etablieren. Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG, betont die Bedeutung dieser neuen Partnerschaft. "Die Österreicherinnen vertrauen der Post schon heute bei wichtigen Dienstleistungen ihres Alltags. Neben Paketen und Briefen haben wir unser Angebot in den vergangenen Jahren mit der bank99 und unserem Mobilfunkangebot YELLLOW erfolgreich ergänzt. Gemeinsam mit VERBUND bieten wir künftig auch Strom- und Gastarife an. Damit schaffen wir für unsere Kundinnen einen einfachen Zugang zu einer wichtigen Alltagsdienstleistung und bauen die Plattform Post als moderne Grundversorgerin konsequent weiter aus", so Walter Oblin, Generaldirektor der Post AG.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Als Partner bringt VERBUND seine umfassende Energiekompetenz und seine Vorreiterrolle im Bereich der erneuerbaren Energien in die Kooperation ein. Das Unternehmen ist Österreichs führender Energieerzeuger und einer der größten Produzenten von umweltfreundlichem Strom aus Wasserkraft in ganz Europa. Das gesamte Stromangebot für die Post-Kooperation stammt aus zertifizierter heimischer Wasserkraft.

Michael Strugl, CEO der VERBUND AG, erklärt zur strategischen Ausrichtung: "Mit dem gemeinsamen Energieangebot bündeln die Österreichische Post und VERBUND ihre Stärken und schaffen die Basis für eine starke, langfristige Partnerschaft. Als führender Energieanbieter bieten wir unseren Kund*innen Strom aus 100 Prozent heimischer Wasserkraft sowie innovative Energielösungen für ihr Zuhause. Gemeinsam mit der Österreichischen Post bringen wir den Zugang zu Strom- und Gasprodukten dorthin, wo Menschen im Alltag ohnehin unterwegs sind."

Ausrollung auf über 1.350 Postpartner geplant

Die Österreichische Post verfügt über eines der dichtesten Vertriebsnetze des Landes und sichert damit die Versorgung im urbanen sowie im ländlichen Raum. Zum geplanten Marktstart im Herbst werden die neuen Tarife in den rund 330 selbstbetriebenen Postfilialen sowie über die digitalen Vertriebskanäle der Post erhältlich sein. Damit wird sichergestellt, dass auch online-affine Kundinnen und Kunden schnellen Zugriff auf die Angebote haben.

Der Ausbau des Projekts ist jedoch bereits fest eingeplant, um eine flächendeckende Präsenz in ganz Österreich zu garantieren. Anfang 2027 erfolgt die österreichweite Ausrollung auf die über 1.350 Postpartner, wodurch das Vertriebsnetz massiv erweitert wird.

Insgesamt verfügt die Post mit ihren rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern über das größte persönliche Vertriebs- und Beratungsnetz des Landes.Durch einfache Wechselprozesse und die geschulten Mitarbeiter vor Ort soll der Anbieterwechsel für Strom und Gas so unkompliziert wie möglich gestaltet werden.