PENNY bringt Preise von damals wieder zurück

Zum Schulstart legt PENNY seine Aktion "Preise wie früher" neu auf. Bis 23. September gibt es rund 50 beliebte Produkte wieder zu nostalgischen Preisen.

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Der Schulbeginn bedeutet für viele Familien auch höhere Ausgaben. Neben Schulsachen und Kleidung muss täglich die Jause auf den Tisch. PENNY will mit seiner Aktion "Preise wie früher" nun für Entlastung sorgen.

Passend zum kommenden Schulstart sind auch zahlreiche Artikel für eine Jause in Aktion. © Florence Metzler

Beliebte Produkte wieder günstiger

Nach dem Erfolg der ersten Runde im Mai bringt PENNY die Aktion erneut in die Filialen. Bis 23. September werden rund 50 Produkte zu Preisen angeboten, die sich an früheren Preisniveaus orientieren. Mit dabei sind unter anderem Käse, Butter, Brot und Gebäck sowie alkoholfreie Getränke. Bei der ersten Auflage waren zahlreiche Produkte im Schnitt rund 38 Prozent günstiger als zuvor. Einige der damaligen Top-Seller kehren nun zurück. Zusätzlich hat PENNY nach eigenen Angaben heuer bei mehr als 300 Artikeln die Preise dauerhaft gesenkt. "Gute Ideen verdienen eine zweite Runde", sagt PENNY-Österreich-Geschäftsführer Johannes Greller. Die Aktion sei bei den Kundinnen und Kunden im Mai sehr beliebt gewesen. Gerade zum Schulstart wolle man Familien beim täglichen Einkauf entlasten.

Eigenmarken und Fleischhauer in den Filialen

Preiswürdigkeit zählt laut PENNY zu den zentralen Bestandteilen der Unternehmensstrategie. Rund 45 Prozent des Sortiments entfallen auf Eigenmarken, 55 Prozent auf Markenartikel. Eine Besonderheit des Diskonters: PENNY verfügt als einziger Diskonter in Österreich über eigene Fleischhauer. Diese sind in mehr als 230 Filialen im Einsatz.