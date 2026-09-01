SPAR-App macht den Einkauf jetzt noch einfacher

Die SPAR-App erhält eine digitale Einkaufsliste: Produkte, Preise, Aktionen und Verfügbarkeiten sind auf einen Blick sichtbar. Listen können zudem gemeinsam genutzt und bearbeitet werden.

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SPAR erweitert seine App um eine neue digitale Einkaufsliste. Kundinnen und Kunden können damit ihren nächsten Einkauf bequem planen, Produkte auswählen und die gewünschten Artikel direkt im Markt abhaken. Die neue Funktion steht nach einem Update der SPAR-App sowie über die SPAR-Produktwelt auf auf www.spar.at/produktwelt zur Verfügung. Nach Auswahl des gewünschten Marktes lassen sich Produkte aus dem SPAR-Sortiment ebenso auf die Liste setzen wie individuelle Einträge, etwa "Milch" oder "Äpfel". Dabei werden Preise, aktuelle Aktionen und die Verfügbarkeit der Produkte direkt angezeigt.

Gemeinsam einkaufen und Listen teilen

Für unterschiedliche Einkäufe können mehrere Listen angelegt und individuell gestaltet werden. Besonders praktisch: Per Link oder QR-Code lassen sich die Listen mit Familie, Freunden oder Mitbewohnern teilen und gemeinsam bearbeiten. Nutzende erhalten dabei Zugriff auf das gesamte SPAR-Sortiment mit rund 40.000 Artikeln. Produkte können direkt aus der Produktwelt oder aus aktuellen Angeboten zur persönlichen Einkaufsliste hinzugefügt werden.

Auch ohne Registrierung nutzbar

SPAR-App Digitale Einkaufsliste © Spar

SPAR setzt bei der neuen Funktion auf einen möglichst einfachen Zugang. Die digitale Einkaufsliste kann sowohl in der App als auch über die SPAR-Produktwelt im Web ohne Registrierung und ohne Eingabe persönlicher Daten vollständig genutzt werden.