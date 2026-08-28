Glitter Spritz startet jetzt in Österreich

Die Berliner Aperitivo-Marke Glitter Spritz expandiert nach Österreich. Mit alkoholischer und alkoholfreier Variante will sie Handel und Gastronomie erobern.

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Glitter Spritz verbindet Bitterorange, Rhabarber und mediterrane Kräuter und präsentiert sich fruchtiger und weniger bitter als viele klassische Aperitifs. Seinen unverwechselbaren Auftritt erhält das Getränk durch den charakteristischen essbaren Glitzer, der sich beim Einschenken im Glas entfaltet und für den namensgebenden Schimmer sorgt.

Berliner Erfolgsmarke erobert nun auch Österreich

Die Berliner Marke wird hierzulande über die Schlumberger-Vertriebsgesellschaft Next Spirit distribuiert. Der Fokus liegt auf dem Ausbau der Präsenz im Lebensmitteleinzelhandel und in der Gastronomie.

In Deutschland zählt Glitter Spritz laut NielsenIQ zu den wachstumsstärksten Marken im Aperitif-Markt. 2025 erzielte das Unternehmen einen mittleren sechsstelligen Absatz und verzeichnete ein deutlich zweistelliges Wachstum. International ist die Marke mittlerweile in mehr als 5.000 Verkaufsstellen und Gastronomiebetrieben vertreten und wird in über 15 Länder exportiert.

Zwei Varianten, ein Signature-Drink

V.l.n.r.: Katrin Stagl (Head of Marketing Distribution Brands), Anne Glatz (Vertriebsdirektorin Schlumberger), Luc Stolz (Geschäftsführer Glitter Spritz) und Silke Rainbacher-Ludwig (Senior Brand Managerin) © Schlumberger / Adrian Almasan

Erhältlich ist Glitter Spritz in Österreich sowohl mit 15 % vol. Alkohol als auch alkoholfrei – jeweils in der 0,7-Liter-Flasche zu einem UVP von 16,99 Euro. Besonders unkompliziert gelingt der Signature Drink der Marke, der Glitter Aperitivo: 2 Teile Glitter Spritz werden mit 3 Teilen Schaumwein (z.B.: Prosecco Ruggeri) und 1 Teil Soda kombiniert und mit einer Orangenscheibe auf Eis serviert. Mit der alkoholfreien Variante und alkoholfreiem Schaumwein lässt sich der Drink ebenso alkoholfrei genießen.

Starke Partner für Österreich

"Mit Glitter Spritz holen wir einen echten Rising Star nach Österreich, der hervorragend in unser Portfolio passt. Die Marke verbindet einen starken visuellen Auftritt mit einem zeitgemäßen Geschmacksprofil und trifft mit einer alkoholischen und einer alkoholfreien Variante gleich mehrere aktuelle Konsumtrends. Gleichzeitig sehen wir im Aperitivo-Segment sowohl im Handel als auch in der Gastronomie weiterhin viel Potenzial. Wir freuen uns daher sehr, den Aufbau von Glitter Spritz in Österreich als exklusiver Vertriebspartner voranzutreiben", so Anne Glatz, Vertriebsdirektorin bei Schlumberger.

Bill Kaulitz steigt als Teilhaber ein

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt seit März 2026 der Einstieg von Bill Kaulitz. Der Musiker, Entertainer und Unternehmer ist nicht nur Markenbotschafter, sondern als Gesellschafter auch am Unternehmen beteiligt. Als Fan der ersten Stunde soll er die Weiterentwicklung und die nationale wie internationale Expansion der Marke aktiv begleiten.

Mit seiner Positionierung rund um Celebration, Individualität, Offenheit und Vielfalt will Glitter Spritz vor allem eine jüngere, moderne Aperitivo-Zielgruppe ansprechen. Gemeinsam mit Next Spirit soll die Marke nun auch in Österreich langfristig etabliert werden.