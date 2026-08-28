Kindheitstraum wird wahr: Eigener BILLA eröffnet

Goran Prodanovic übernimmt einen BILLA Markt in Wien. Auf 550 Quadratmetern setzt der neue Kaufmann auf Frische, Regionalität und persönlichen Service.

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Die Außenansicht des BILLA Familie Prodanovic in der Schnirchgasse 9 im dritten Wiener Gemeindebezirk. © Billa AG/Robert Harson

Für Goran Prodanovic geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Mit der Wiedereröffnung des BILLA Marktes in der Schnirchgasse 9 in Wien Landstraße übernimmt er erstmals einen Markt als selbstständiger Kaufmann. Der rund 550 Quadratmeter große Markt befindet sich im Triiiple Hochhaus und richtet sich mit seinem Sortiment besonders an die Bewohner und Beschäftigten des Stadtquartiers. Neben bekannten Klassikern und Eigenmarken liegt ein Schwerpunkt auf gesunder Jause und Mittagessen. Eine Salat- und Vitaminbar soll dabei für frische Angebote sorgen.Auch regionale Produkte spielen eine wichtige Rolle. Zahlreiche Artikel von lokalen Produzent ergänzen das Sortiment.

Das Team vom BILLA Familie Prodanovic, bestehend aus 20 Mitarbeiter:innen, freut sich auf die Kund:innen. © BILLA AG/Robert Harson

20 Mitarbeiter kümmern sich um die Kundschaft

Für den persönlichen Service sorgt ein Team aus 20 Mitarbeiter, darunter auch ein Lehrling. Prodanovic möchte gemeinsam mit seinem Team eigene Ideen umsetzen und den Markt auf die Bedürfnisse der Menschen in der Umgebung ausrichten. "Einen eigenen Markt zu führen, war schon als Kind mein großer Wunsch", sagt Prodanovic. Die vergangenen Jahre bei BILLA hätten ihm wertvolle Erfahrungen in der Marktführung vermittelt. Nun wolle er diese nutzen, um gemeinsam mit seinem Team eigene Vorstellungen umzusetzen. Seine Karriere im Handel begann Prodanovic bereits 2007 in Wien. Zwölf Jahre lang war er als Schichtleiter beim Großhandelsunternehmen Karnerta tätig und absolvierte parallel eine Lehre zum Großhandelskaufmann. Seit 2019 gehört er zur BILLA Familie. Nach seiner Ausbildung zum Marktmanager leitete er mehrere BILLA Märkte. Zuletzt war er für den BILLA PLUS Markt in der Lugner City verantwortlich.

Weniger Lebensmittel landen im Müll

Rund 550 m² Verkaufsfläche bieten ein breites Sortiment für Bewohner:innen und Beschäftigte im Stadtquartier rund um die Schnirchgasse. © Billa AG/Robert Harson

Auch Nachhaltigkeit gehört zum Konzept des neuen Marktes. Mit sogenannten Rettersackerln werden genusstaugliche Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, günstiger angeboten. Vor allem Obst, Gemüse und Gebäck sollen dadurch eine zweite Chance bekommen. Zusätzlich spendet der Markt Lebensmittel an die Caritas.

Der barrierefreie BILLA ist außerdem mit elektronischen Preisauszeichnungen sowie Self-Checkout- und Cashless-Kassen ausgestattet.

BILLA will Zahl der Kaufleute deutlich erhöhen

Mit der Eröffnung in der Schnirchgasse steigt die Zahl der selbstständig geführten BILLA beziehungsweise BILLA PLUS Märkte auf 44. Das Konzept soll Mitarbeiter mit unternehmerischem Interesse den Schritt in die Selbstständigkeit ermöglichen.

Die Kaufleute können ihre Märkte individuell gestalten und stärker regional ausrichten, während sie weiterhin auf das Know-how und die Strukturen von BILLA zurückgreifen können. Das Ziel ist ambitioniert: Bis Ende 2030 sollen in Österreich insgesamt 200 selbstständig geführte BILLA Kaufleute-Märkte entstehen.