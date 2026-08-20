oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Wirbel

China droht: Streit um Mediamarkt-Übernahme

Smartphone mit geöffneter AliExpress-App vor verschwommener chinesischer Flagge im Hintergrund.
© NurPhoto via Getty Images
Die EU will den chinesischen Käufer JD.com vor dem 2,2-Milliarden-Euro-Deal überprüfen. China gefällt das nicht: Organisationen und Personen dürfen bei Auskunftsersuchen in China nicht unterstützen.
OE24 auf Google bevorzugen

China hat der Europäischen Union wegen ihrer Untersuchung zur geplanten Übernahme der MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy durch den chinesischen Onlinehändler JD.com mit Gegenmaßnahmen gedroht. Sollte die EU an ihrem Vorgehen festhalten, werde Peking entschlossen reagieren, teilte das chinesische Justizministerium mit.

Peking: "Umfangreiche und unnötige Informationen aus China"

Zugleich verbot Peking Organisationen und Einzelpersonen, die EU bei bestimmten Auskunftsersuchen in China zu unterstützen. Das Justizministerium warf Brüssel vor, umfangreiche und unnötige Informationen aus China verlangt zu haben.

Auch interessant

Spinnen-Alarm: Jetzt breitet sich Tarantel in Österreich aus

Kamptalbahn: Nächste Modernisierungsphase

So früh wie noch nie: Sturmzeit hat schon begonnen

EU prüft mögliche Subventionen

Die EU-Kommission prüft die geplante Übernahme seit Mai genauer. Sie untersucht, ob JD.com Subventionen aus China erhalten hat, die den Wettbewerb verzerren könnten. Dabei geht es unter anderem um günstige Finanzierungen, Steuervergünstigungen und Zuschüsse. JD.com weist die Bedenken zurück.

Das Angebot des chinesischen Onlinehändlers bewertet Ceconomy mit rund 2,2 Milliarden Euro. Zu dem Düsseldorfer Konzern gehören MediaMarkt und Saturn. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme bereits freigegeben. Die Prüfung der EU läuft davon getrennt. In Österreich gibt es rund 50 Mediamarkt-Filialen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dürrehilfe: Billa nimmt Bauern mehr Rindfleisch ab

China droht: Streit um Mediamarkt-Übernahme

Gen Z macht Self-Checkout zum Standard

Mit Lebensmittelrettung die Einkaufskosten senken

PENNY eröffnet zwei modernisierte Filialen

BILLA bringt Nahversorgung zurück auf den Küniglberg

Brüssel: Temu behindert  Ermittlungen

AUA lässt Schweizer Luftfahrt-Chefin am Gate stehen

Apple bleibt König der teuren Handys

Palais Mautner Jäger für 12,5 Mio. € auf willhaben