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Start im Herbst

Kamptalbahn: Nächste Modernisierungsphase

Die Modernisierung der Kamptalbahn geht in die nächste Runde. Ab 7. September bis 12. Dezember fahren zwischen Hadersdorf am Kamp und Sigmundsherberg keine Züge – ein Schienenersatzverkehr mit Bussen übernimmt. Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen leider nicht möglich.
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Die Haltestellen Zöbing und Stiefern werden zukunftsfit: neue Bahnsteige, digitale Infostelen, Bike&Ride-Anlagen. Zwischen Gobelsburg und Breiteneich sichern die ÖBB sechs Eisenbahnkreuzungen technisch ab. „Die ÖBB schaffen eine leistungsfähige, barrierefreie und klimafreundliche Infrastruktur, die den Menschen im Kamptal langfristig zugutekommt", betont ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel.

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Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) spricht von einem wichtigen Baustein: Die Kamptalbahn werde zur modernen Vorzeigeregionalbahn von Horn nach St. Pölten ausgebaut. Die Haltestelle Buchberg wird mit Fahrplanwechsel im Dezember aufgelassen, ein Busersatz ist in Planung. Ziel ist der Einsatz klimafreundlicher Akkutriebzüge ab Ende 2027.

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