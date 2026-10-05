Gratis für Junge
DiscoverEU: Jetzt für Interrail bewerben
Wer zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2008 geboren ist, kann sich seit 1. Oktober bewerben. Die EU-Kommission lost die Gewinner aus. Sie erhalten das Interrail-Ticket und eine Jugendkarte mit Rabatten für Kultur, Sport, Nahverkehr, Unterkunft und Verpflegung. Los geht die Reise ab März 2027.
„Europa lernt man am besten kennen, wenn man selbst unterwegs ist", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und lädt Niederösterreichs Jugend zur Bewerbung ein.
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Tausende Tickets für NÖ
Beim letzten Aufruf im April 2026 gingen 165 Tickets nach Niederösterreich. Seit dem Start 2018 durften schon 1.903 junge Niederösterreicher Europa bereisen.
„Ich wünsche mir, dass auch diesmal wieder viele zum Zug kommen, mit Neugier aufbrechen und mit neuen Erfahrungen heimkehren", betont Mikl-Leitner.
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