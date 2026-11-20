Ein Bäumchen, so klein, dass es neben der Dreifaltigkeitssäule schier untergeht: Der Christbaum und mit ihm der Weihnachtsmarkt am Hauptplatz von Korneuburg sorgt für Spott im ganzen Land.

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Früher stand hier ein richtiger Weihnachtsmarkt, heuer ist die Lage blamabel. Ein Mini-Christbäumchen, das man auch als Plastikbaum beim Diskonter kaufen und daheim neben den Fernseher stellen kann, "schmückt" bildlich gesprochen den Hauptplatz. Der Baum ist so winzig, dass er im Schatten der Dreifaltigkeitssäule unterzugehen droht.

Ausgerechnet heute, Freitag, 20.11., wird um 17 Uhr die "Adventzauberstadt Korneuburg" am Hauptplatz eröffnet. Wer den Zauber sucht, braucht wohl eine Lupe. Vereinzelt war schon zu hören: "Das wird der mickrigste Weihnachtsmarkt des Landes!"

Zum Fremdschämen

Welcher Korneuburger muss sich angesichts der bezaubernden Adventmärkte beispielsweise in den benachbarten Städten Stockerau, Hollabrunn oder Klosterneuburg NICHT vor der Minivariante in Korneuburg schämen? Und welche Korneuburgerin will schon die vorweihnachtlichen Wochenenden ausgerechnet dort verbringen, wo sich der Christbaum schier versteckt?

Dabei geht es auch anders: 2019 schmückte eine rund fünf Meter hohe Nordmanntanne aus Korneuburg die Wiener Hofburg. Beobachter meinen: Möglicherweise hat die Stadt Korneuburg heuer an der "falschen Stelle" gespart.

Bleibt die Frage: Reagiert das offizielle Korneuburg - und stellt einen neuen Christbaum auf? Für den Markt wird eine "Wichtelwerkstatt mit Bastelangeboten" angekündigt - vielleicht stibitzen sich ja die Wichtel einen größeren, schöneren Baum?