Johanna Mikl-Leitner hält die ÖVP auf Platz eins, doch Udo Landbauers FPÖ knackt erstmals die 30-Prozent-Marke. Und rechnerisch geht plötzlich eine blau-rote Tür auf.

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Die ÖVP kommt in der aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) für MeinBezirk auf 34 Prozent, der Vorsprung auf die FPÖ ist aber schon auf vier Punkte geschmolzen. Im Frühjahr waren es noch fünf. Gegenüber der Landtagswahl 2023 (39,9 Prozent) ist das ein sattes Minus. Verglichen mit der Bundes-ÖVP (20 Prozent) ist die Landespartei aber weiter eine Bank.

Die FPÖ liegt erstmals über 30 Prozent, 2023 waren es noch 24,2. Bei den 30- bis 50-Jährigen ist sie sogar schon Nummer eins.

Blau-Rot könnte sich plötzlich ausgehen

Die SPÖ mit Sven Hergovich hält mit 19 Prozent Platz drei (2023: 20,6) und liegt klar über dem Bundestrend. Beobachter sehen dies in seinen rigiden Standpunkten in der Gesundheitsthematik begründet. FPÖ und SPÖ zusammen kommen derzeit auf 49 Prozent, eine blau-rote Mehrheit ist damit rechnerisch in Reichweite.

"Trotz des Kasperltheaters in Wien hält sich Hergovich wacker. Ein Alarmsignal kommt aber aus den Rohdaten. Bei Jungwählern bis 30 Jahre kommt die SPÖ nur mehr auf zwei (!) Prozent. Da nutzt auch der jüngste Parteivorsitzende in Niederösterreich nichts: Babler überstrahlt mit seiner roten Laterne alles. Er ist für Jungwähler ein rotes Tuch", so Haselmayer im MeinBezirk-Artikel.

Herbst der Verschiebungen

Die Grünen legen auf 9 Prozent zu (2023: 7,6), die NEOS zittern bei 5 Prozent um den Einzug in den Landtag. Als Grund der Unentschlossenheit sieht Haselmayer die Regierung in Wien: "Die Wähler sind enttäuscht, weil im Bund nichts weitergeht. Aus dem angekündigten Herbst der Entscheidungen ist ein Herbst der Verschiebungen geworden. Das zieht ÖVP, SPÖ und NEOS auch in den Bundesländern unaufhaltsam in den Abgrund", sagt Haselmayer im MeinBezirk-Interview.

Alles offen

Gewählt wird im Jänner 2028, und fix ist noch nichts: 22 Prozent wissen laut IFDD-Umfrage noch nicht, wen sie wählen sollen, weitere zehn Prozent nicht, ob sie überhaupt zur Wahl gehen sollen. Meinungsforscher Christoph Haselmayer: "Der politische Warteraum ist bummvoll." Rund ein Drittel der Stimmen ist also noch am Markt. Es bleibt politisch spannend: in Niederösterreich, dem größten Bundesland der Republik.