Dramatische Szenen an der US-Westküste. Ein großer Sturm hat die kalifornischen Metropolen Los Angeles und San Francisco fest im Griff und in ein echtes Chaos gestürzt.

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Sintflutartige Regenfälle sorgten in den vergangenen Tagen für überflutete Straßen, gesperrte Autobahnen und zahlreiche Rettungseinsätze. Aber das war noch nicht alles: Meteorologen schlagen bereits wieder Alarm – der nächste Mega-Sturm rollt schon an.

Kniehohes Wasser und Dramen in Los Angeles

In Los Angeles verwandelten sich ganze Straßenzüge in reißende Flüsse. Besonders heftig erwischte es den Stadtteil North Hollywood, wo das Wasser am Donnerstag teilweise kniehoch stand.

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Nahe dem Flughafen Burbank rückte die Feuerwehr zu einer dramatischen Rettungsaktion aus, um einen Autofahrer aus seinem völlig eingeschlossenen Wagen zu befreien.

Besonders brenzlig ist die Lage in Gebieten wie Pacific Palisades, Malibu und Altadena. Dort wurden die Bewohner bereits aufgerufen, sich auf mögliche Evakuierungen vorzubereiten.

Der Grund ist brisant: Nach den verheerenden Waldbränden vom Jänner 2025 fehlt dort die schützende Vegetation, der Boden ist trocken. Dadurch drohen nun gefährliche Sturzfluten und Schlammlawinen. Bürgermeisterin Karen Bass warnte die Bevölkerung, überflutete Straßen und umstürzende Bäumezu meiden.

76-Jahre-Rekord in San Francisco gebrochen

Im Stadtzentrum von San Francisco gingen fast 70 Liter Regen pro Quadratmeter herunter – der höchste Vormittagswert seit 76 Jahren, wie der "Guardian" berichtet.

Auch entlang der berühmten Highway 1 an der Big-Sur-Küste ging nichts mehr: Aus Angst vor Erdrutschen musste ein rund 74 Kilometer langer Abschnitt vollständig gesperrt werden. Draußen auf dem Pazifik peitschte ein Sturm das Wasser zudem zu bis zu 15 Meter hohen Monsterwellen auf.

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Wetter-Desaster geht in die nächste Runde

Aufatmen ist in Kalifornien nicht in Sicht, wie Behörden erklären. Wegen des Rekord-El Niño rechnen die Behörden auch in den kommenden Wochen mit weiteren Extrem-Unwettern. Schon für die nächste Woche ist das nächste heftige Sturmsystem angekündigt.

Wer derzeit vor Ort ist oder eine Reise plant, muss sich auf weitere Sperren und Verzögerungen einstellen.