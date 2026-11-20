Fitness-Legende Arnold Schwarzenegger setzt auf fünf grundlegende Bewegungsmuster, um den gesamten Körper zu stärken. Auch wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen dafür, dass ein überschaubares Krafttraining viel bewirken kann.

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In seinem Newsletter "Arnold’s Pump Club" erklärt der frühere Bodybuilding-Champion, worauf es beim Krafttraining wirklich ankommt. Statt komplizierter Trainingspläne setzt er auf fünf zentrale Bewegungsmuster:

Kniebeugen: Sie stärken vor allem die Bein- und Gesäßmuskulatur.

Sie stärken vor allem die Bein- und Gesäßmuskulatur. Drücken: Dazu zählen etwa Liegestütze oder Schulterdrücken.

Dazu zählen etwa Liegestütze oder Schulterdrücken. Ziehen: Rudern mit einem Widerstandsband oder Klimmzüge trainieren Rücken und Arme.

Rudern mit einem Widerstandsband oder Klimmzüge trainieren Rücken und Arme. Hüftbeugen: Übungen wie Kreuzheben oder Glute Bridges kräftigen vor allem die hintere Muskelkette.

Übungen wie Kreuzheben oder Glute Bridges kräftigen vor allem die hintere Muskelkette. Tragen: Beim sogenannten Farmer’s Carry werden Gewichte oder schwere Taschen über eine Strecke getragen.

So oft sollte man trainieren

Für Einsteiger empfiehlt Schwarzenegger zwei bis drei Sätze mit jeweils zehn bis zwölf Wiederholungen pro Übung. Zwischen den Sätzen sind rund zwei Minuten Pause vorgesehen. Zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche können bereits ausreichen.

Entscheidend sind eine saubere Ausführung und eine schrittweise Steigerung der Belastung. Werden die letzten Wiederholungen zunehmend leichter, kann das Gewicht vorsichtig erhöht werden. Wer bereits Trainingserfahrung hat, kann zusätzliche Sätze einbauen.

Auch Studien bestätigen den Ansatz

Dass weniger manchmal mehr ist, legt auch eine Übersichtsarbeit im Fachjournal "Sports Medicine" nahe. Der Sportwissenschaftler Vegard Iversen und sein Team untersuchten, wie sich Krafttraining möglichst effizient gestalten lässt.

Demnach können bereits wenige grundlegende Übungen pro Woche den Muskelaufbau unterstützen. Besonders Mehrgelenksübungen wie Kniebeugen, Drücken und Klimmzüge sind dafür geeignet.

Für Einsteiger empfiehlt Schwarzenegger zwei bis drei Sätze mit jeweils zehn bis zwölf Wiederholungen pro Übung. © Getty Images

Iversen empfiehlt mindestens vier Sätze pro Muskelgruppe mit sechs bis 15 Wiederholungen. Entscheidend sei vor allem das gesamte Trainingsvolumen pro Woche – und weniger, auf wie viele einzelne Tage das Training verteilt wird.

Wichtig bleiben eine passende Belastung, ausreichende Pausen und ein kurzes Aufwärmen vor schweren Übungen.