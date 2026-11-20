Ein grausamer Zwischenfall bei einer Hinrichtung in den USA: In Texas dauerte die Vollstreckung der Todesstrafe bei einem 70-Jährigen mehr als eine Stunde. Die Suche nach geeigneten Venen bereitete den Gefängnismitarbeitern Probleme.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Reinaldo Dennes sollte am Donnerstag im Gefängnis von Huntsville durch eine Giftspritze sterben. Doch die Hinrichtung verzögerte sich erheblich: Die Mitarbeiter hatten Schwierigkeiten, geeignete Venen für die beiden Infusionsnadeln zu finden, über die das tödliche Mittel verabreicht werden sollte.

Während der Injektion stöhnte Dennes wiederholt vor Schmerzen und bat Gott, ihn von seinem Leid zu erlösen. Um 19.08 Uhr Ortszeit wurde er schließlich für tot erklärt. Die Gefängnisbehörden erklärten, alle vorgeschriebenen Abläufe seien eingehalten worden.

Wegen Mordes an Juwelier verurteilt

Dennes war wegen eines Mordes im Jahr 1996 zum Tode verurteilt worden. Damals war bei einem Diamantenraub im Wert von 3,6 Millionen US-Dollar ein Juwelier getötet worden.

Es war bereits die neunte Hinrichtung in Texas in diesem Jahr. Am selben Tag wurde auch im Bundesstaat Florida ein 71-Jähriger hingerichtet. Dort gab es mit 20 Vollstreckungen so viele wie noch nie zuvor.

Immer mehr Hinrichtungen in den USA

Insgesamt stieg die Zahl der Hinrichtungen in den USA heuer auf 39. Gleichzeitig sorgt die Todesstrafe erneut für heftige Diskussionen.

Erst im September war ein Hinrichtungsversuch an Christa Pike im Bundesstaat Tennessee gescheitert. Die verurteilte Mörderin überlebte zwei Injektionen des tödlichen Mittels Pentobarbital. Sie wurde in eine Klinik gebracht und künstlich beatmet. Kurz bevor sie wegen mutmaßlichen Hirntods von den lebenserhaltenden Geräten getrennt werden sollte, wachte sie wieder auf. Der Leiter der Strafvollzugsbehörde trat nach dem Vorfall zurück.

Auch eine geplante Liveübertragung einer Hinrichtung durch das US-Militär hatte im Oktober international für Kritik gesorgt. US-Präsident Donald Trump sagte die Übertragung schließlich ab.

US-Präsident Donald Trump sagte die Übertragung der Hinrichtung ab. © VCG via Getty Images

In Kalifornien kündigte Gouverneur Gavin Newsom nach den Zwischenwahlen an, die Todesurteile aller 548 Häftlinge im Todestrakt in Haftstrafen umzuwandeln. Er begründete den Schritt damit, dass er die Todesstrafe für moralisch verwerflich halte.