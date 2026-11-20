Pommes vom Mond? Was bislang nach Science-Fiction klingt, könnte eines Tages Realität werden. US-Forschern ist es erstmals gelungen, Erdäpfel in einer Mischung aus künstlichem Mondstaub und Kompost wachsen zu lassen.

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Das Forschungsteam rund um Pflanzenbiologe Aymeric Goyer von der Oregon State University testete, ob Kartoffeln auch in sogenanntem Regolith gedeihen können. Dabei handelt es sich um das feine Material, das die Mondoberfläche bedeckt.

Echter Mondstaub kam bei den Versuchen allerdings nicht zum Einsatz. Da die von bisherigen Missionen zur Erde gebrachten Mengen äußerst begrenzt und wertvoll sind, verwendeten die Wissenschafter einen künstlich hergestellten Nachbau.

Das Ergebnis überraschte: Bei einer Mischung aus 70 Prozent Regolith und 30 Prozent Kompost wuchsen die Erdäpfel genauso gut wie in gewöhnlicher Ackererde. In reinem Mondstaub gediehen die Pflanzen hingegen kaum.

Astronauten könnten ihren eigenen Dünger herstellen

Der Grund liegt vor allem im fehlenden Stickstoff. Zwar enthält Regolith verschiedene Mineralstoffe, wichtige Nährstoffe für das Pflanzenwachstum fehlen aber. Erst die Zugabe von organischem Material machte den Anbau erfolgreich.

Für künftige Mondmissionen haben die Forscher bereits eine mögliche Lösung im Blick: Kompost könnte teilweise aus den Abfällen und Ausscheidungen der Astronautinnen und Astronauten gewonnen werden. So ließe sich langfristig ein eigener Nährboden herstellen, statt sämtliche Lebensmittel und Dünger von der Erde mitbringen zu müssen.

Schmecken die Mond-Erdäpfel?

Eine wichtige Frage ist allerdings noch offen: Wie schmecken die Knollen? Die gesamte Ernte wurde für wissenschaftliche Analysen verwendet. Für eine Kostprobe blieb nichts übrig. Das soll sich bei einem Folgeexperiment ändern.

© Getty Images

Auch die Bedingungen auf dem Mond selbst sind noch nicht getestet. Die Kartoffeln wuchsen bisher unter normaler Erdschwerkraft. Ob sie auch bei der deutlich geringeren Mondgravitation gedeihen, muss erst untersucht werden.

Ein Schritt Richtung Mond-Gewächshaus

Die Ergebnisse wurden im Fachjournal "npj Microgravity" veröffentlicht. Studienleiter Goyer ist optimistisch und kann sich bereits in den 2030er-Jahren erste Gewächshäuser auf dem Mond vorstellen.

Bis dahin sind noch einige Fragen zu klären. Doch die erste erfolgreiche Kartoffelernte in künstlichem Mondboden zeigt: Der Anbau von Lebensmitteln außerhalb der Erde könnte tatsächlich möglich werden.