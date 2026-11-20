Großalarm vor den nächsten landesweiten Jugendprotesten in Deutschland! Knapp drei Wochen nach den ersten großen Demonstrationen mobilisiert die Gruppe "Gen Z regelt" erneut Tausende junge Menschen auf die Straße.

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Diesmal sind die Sicherheitsbehörden besonders alarmiert: Ein anonymer Aufruf auf der linksextremen Plattform "Indymedia" schürt die Angst vor Gewalt, Plünderungen und Angriffen auf Polizisten.

Anspannung in Frankfurt

Besonders angespannt ist die Lage heute in Frankfurt. Dort sollen mehr als 2000 Einsatzkräfte für Sicherheit sorgen. Die Behörden rechnen laut einem Bericht des Bundeskriminalamts mit mehreren Hundert teils gewaltbereiten Linksextremisten. Der Aufruf im Internet fordert offenbar dazu auf, die Ausschreitungen von Ende Oktober zu wiederholen. Auch Köln, Hamburg und Berlin stehen besonders im Fokus der Polizei, schreibt die "Welt".

Aufs Schlimmste vorbereitet

Die Sicherheitsmaßnahmen sind entsprechend streng: Pyrotechnik, Glasflaschen und Alkohol sind bei den Demonstrationen verboten. In Nordrhein-Westfalen sind zusätzliche Taschenkontrollen geplant, in Hamburg wird die Polizei unter anderem von Bundespolizei und Drohnen unterstützt. Auch Händler bereiten sich auf mögliche Plünderungsversuche vor.

Polizei ist auf der Hut

Die Gewerkschaft der Polizei rechnet mit einer neuerlichen Belastungsprobe. "Die testen uns und unsere Standfestigkeit weiter und intensiver aus", warnte GdP-Chef Jochen Kopelke. Jetzt gehe es um die Durchhaltefähigkeit der gesamten deutschen Polizei. Die Einsatzkräfte seien vorbereitet, er hoffe aber auf weitere Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.

Landesweite Bewegung

Die Bewegung fordert mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, ein leistbares Leben und konsequenten Klimaschutz. Außerdem spricht sie sich gegen die Wehrpflicht aus. Nach eigenen Angaben gab es im Vorfeld rund 20.000 Anmeldungen für Aktionen in 73 Städten.

Politik will einlenken

Bildungsministerin Karin Prien signalisierte unterdessen Gesprächsbereitschaft. Die Anliegen junger Menschen müssten nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern auch in politische Entscheidungen einbezogen werden, erklärte die CDU-Politikerin.