Dauerregen statt Vollgas in der Glücksspielmetropole: Der erste Trainingstag der Formel 1 in Las Vegas wurde ordentlich verregnet. Mercedes-Pilot George Russell schaffte im zweiten Durchgang die Bestzeit.

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Während im ersten freien Training kein einziger Fahrer eine gezeitete Runde zustande brachte, setzte George Russell im zweiten Durchgang die Bestzeit. Der Mercedes-Pilot nutzte die langsam auftrocknende Strecke am besten.

Ohne Risiko

Die Teams gingen zunächst kaum Risiken ein. Selbst Max Verstappen ließ sich lange Zeit und drehte erst in den letzten fünf Minuten seine Runden. Für den Red-Bull-Piloten reichte es nur zu Platz 13. Kimi Antonelli, der bereits als Weltmeister feststeht, landete auf Rang acht. Für das Qualifying und den Grand Prix werden allerdings trockene Bedingungen erwartet. Das Rennen steigt am Samstag Ortszeit, in Österreich ist es in der Nacht auf Sonntag um 5 Uhr zu sehen.

V8-Motoren sollen 2030 zurückkehren

Für deutlich mehr Gesprächsstoff sorgte abseits der Strecke eine mögliche Motorenrevolution. Ab 2030 sollen die klassischen V8-Antriebe in die Königsklasse zurückkehren. Das bestätigten mehrere Teamchefs, darunter McLaren-Boss Zak Brown. "Es gibt eine grundsätzliche Einigung. Alle sind begeistert", erklärte er. Jetzt gehe es nur noch um die Details. Eine Zustimmung des FIA-Weltrats gilt als Formsache.

Die V8-Motoren waren bereits von 2006 bis 2013 im Einsatz. Sie versprechen einen besseren Sound, weniger technische Komplexität und ein geringeres Gewicht. Gefahren werden soll weiterhin mit zu 100 Prozent nachhaltigem Treibstoff.

Ökonomische Fahrweise in der Kritik

Die aktuelle Antriebsgeneration, die erst in dieser Saison eingeführt wurde, steht hingegen von Beginn an in der Kritik. Weil die Fahrer immer wieder Energie für die Batterie sparen müssen, müssen sie teilweise sogar vom Gas gehen. Besonders Max Verstappen hatte sich darüber wiederholt beschwert. Das V8-Comeback dürfte auch den Niederländer freuen.

Mehr Professionalität bei den Rennkommissaren

Eine weitere Neuerung ist bereits für 2027 geplant: Die FIA will erstmals hauptamtliche Rennkommissare einsetzen. Langfristig soll eine Abteilung mit zwölf bis 15 Vollzeitkräften entstehen. Damit sollen Entscheidungen über Regelverstöße und Strafen künftig einheitlicher und professioneller ausfallen.