Der Mega-Blockbuster GTA 6 ist endlich erschienen und versetzt auch den Spitzensport in Aufregung: Während Stars wie Lewis Hamilton abtauchen wollen, warnen Schlaf-Experten vor Formkrisen.

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Der weltweit sehnsüchtig erwartete Gaming-Blockbuster GTA 6 ist endlich auf dem Markt – und sorgt nicht nur bei Millionen Fans, sondern auch im internationalen Spitzensport für gewaltigen Wirbel. Wie das Sportportal "The Athletic" berichtet, wächst in vielen Vereinen die Sorge vor durchzockten Nächten und akutem Schlafmangel der Profis.

Die mit Klubs zusammenarbeitende Schlaf-Expertin Anna West warnt eindringlich vor den Folgen exzessiver Gaming-Sessions: Eine einzige schlaflose Nacht lösche zwar nicht sofort das Talent eines Spielers aus oder führe direkt zu Verletzungen, beeinträchtige aber Aufmerksamkeit, Reaktionszeit, Geduld und emotionale Kontrolle massiv – was unter hohem Wettkampfdruck entscheidend sein kann. Statt eines kompletten Verbots rät West den Athleten daher, vor dem Einschalten eine fixe Uhrzeit zum Aufhören festzulegen und besonders in den Nächten vor Spielen nicht bis spät in die Nacht an der Konsole zu sitzen.

Lewis Hamilton und Alexander Isak im GTA-6-Fieber

Wie groß die Begeisterung unter den Topstars tatsächlich ist, zeigen zahlreiche Aussagen prominenter Athleten rund um den Release. Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton kündigte bereits an: "Wenn dieses Spiel herauskommt, werde ich alle meine Termine absagen müssen."

Ähnlich klingt es bei Fußball-Torjäger Alexander Isak vom FC Liverpool und dem schwedischen Nationalteam, der mit Blick auf den Verkaufsstart am 19. November erklärte: "Ich denke, ab dem 19. wird es schwer sein, mich zu erreichen. Ich werde komplett auf das Spiel fokussiert sein."

NFL-Receiver Tutu Atwell von den Los Angeles Rams warnte sogar seine Mutter vor, dass sie wohl ein paar Tage nichts von ihm hören werde, während NBA-Center Steven Adams von den Houston Rockets für den November einen spürbaren Leistungsabfall quer durch die US-Profiligen prophezeite, ehe sich die Lage im Dezember wieder normalisiere.

Spielsucht im Sport von Ousmane Dembele bis Andrea Pirlo

Gaming-Leidenschaft bei den Fußballstars hier im Archivbild: Rund um den Verkaufsstart von GTA 6 am 19. November erinnert das Sportportal "The Athletic" auch an die viel diskutierten Videospiel-Gewohnheiten von Ousmane Dembele während seiner Zeit beim FC Barcelona, während Schlaf-Experten aktuell vor durchzockten Nächten warnen. © DAZN

Dass lange Hotelaufenthalte in Trainingslagern bei Profisportlern oft zu stundenlangen Gaming-Sessions führen, hat in der Sportgeschichte schon mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. In dem Bericht von "The Athletic" wird etwa an den ehemaligen englischen Nationaltorhüter David James erinnert, der in den 1990er-Jahren wegen seiner Leidenschaft für "Tomb Raider" in der Kritik stand, sowie an die viel diskutierten Gaming-Gewohnheiten von Ousmane Dembele während seiner Zeit beim FC Barcelona.

Auch Tennis-Star Nick Kyrgios verpasste wegen seiner Begeisterung für Videospiele bereits Turniere, und Ex-Snooker-Weltmeister Neil Robertson gestand, einst bis 6 Uhr morgens "FIFA 14" gespielt zu haben, was seine Form deutlich drückte.

Dass es aber auch ganz anders gehen kann, bewies Fußball-Legende Andrea Pirlo: Der Italiener verbrachte den Nachmittag vor dem WM-Finale 2006 an der PlayStation – und stemmte noch am selben Abend den goldenen Pokal in die Höhe.