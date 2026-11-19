Schreckmoment für Wrestling-Star: Adam Copeland, früher als Edge in der WWE bekannt, traf beim Gassigehen auf eine Bärenmutter mit Jungen und wehrte das Tier mit einem Tritt ab.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der 53-jährige Kanadier war gerade mit seinen Hunden unterwegs, als er ein Geräusch bemerkte und plötzlich die Bärin auf sich zulaufen sah.

Abwehrreaktion mit dem Schienbein

Um das Raubtier einzuschüchtern, hätte sich Copeland eigentlich groß machen und seine Arme in die Höhe strecken müssen. Da er allerdings die Hundeleinen in den Händen hielt, war ihm das nicht möglich. Stattdessen verpasste der Wrestler der Bärin kurzerhand einen Tritt mit dem Schienbein unter den Kiefer. Das Tier zog sich daraufhin zurück, sodass Copeland gemeinsam mit seinen Hunden unverletzt entkommen konnte. Sein Schienbein soll ihm nach dieser Aktion jedoch heftig geschmerzt haben.

Titelkampf trotz starker Schmerzen

Von der Verletzung ließ sich der Kanadier nicht stoppen und stieg bei AEW Full Gear in Phoenix, Arizona, dennoch in den Ring. Dort trat er gegen Kazuchika Okada an, um ihm die AEW International Championship abzunehmen. Das Match ging für Copeland allerdings verloren, da Okada den Titel nach einer Einmischung von Don Callis erfolgreich verteidigte.

Blick auf das Karriereende

Für Adam Copeland neigt sich die aktive Zeit im Ring langsam dem Ende zu, denn er plant, seine Wrestling-Karriere im Jahr 2027 zu beenden. Die Geschichte erinnert zudem an einen Vorfall aus dem November 2025: Damals hatte sich ein japanischer Ramen-Koch mit einem Judo-Wurf erfolgreich gegen einen Bären verteidigt und war trotz seiner Verletzungen wieder zur Arbeit erschienen.