Carlos Alcaraz hat bei den ATP Finals nachgelegt und steht vorzeitig im Halbfinale.

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Der Weltranglistendritte feierte am Mittwoch mit einem 6:2,6:4 gegen Daniil Medwedew seinen zweiten Erfolg beim Saison-Abschlussturnier in Turin. Seit mittlerweile elf Matches ist der Spanier nun ungeschlagen. Ein Lauf, der seit dem Stadthallenturnier in Wien anhält. Danach hatte er auch in Paris triumphiert.

Alcaraz musste im Match gegen den am ersten Spieltag ebenfalls erfolgreichen Medwedew am linken Bein behandelt werden. "Nun ja, ich spüre es ein wenig. Ich werde nicht lügen", sagte Alcaraz und sprach von einem "kleinen Problem" mit seiner Oberschenkelmuskulatur. Zum Gruppenabschluss trifft der Spanier am Freitag auf Flavio Cobolli. Im Abendspiel setzte sich US-Amerikaner Frances Tiafoe gegen den Italiener Cobolli mit 7:6(6),6:0 durch. In der anderen Gruppe steht der Weltranglistenerste Alexander Zverev bereits als Halbfinalist fest.