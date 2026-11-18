Schach-Superstar Magnus Carlsen hat bei der Total Chess Championship in Budapest für heftige Diskussionen gesorgt. Nachdem sein Gesamtsieg gegen Bibisara Assaubayeva bereits feststand, weigerte sich der Norweger, zur letzten regulären Partie des Wettkampfs anzutreten.

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Der Modus des Aufeinandertreffens in der ungarischen Hauptstadt sah eigentlich insgesamt sieben Partien vor: vier Blitzpartien, zwei Schnellschach-Begegnungen sowie eine abschließende Fast-Classic-Partie mit einer Bedenkzeit von 45 Minuten plus 30 Sekunden Zuschlag pro Zug. Am Brett demonstrierte Carlsen zunächst seine sportliche Extraklasse. Er entschied drei Blitzpartien für sich, holte ein Remis und gewann beide Schnellschach-Duelle souverän. Damit lag der mehrfache Weltmeister uneinholbar in Führung, der Gesamterfolg war ihm rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Boykott vor laufender TV-Kamera

Auf die abschließende Partie im klassischen Format verzichtete der Ausnahmekönner jedoch eigenmächtig. Gegenüber dem norwegischen TV-Sender "TV2" begründete er seinen Schritt mit deutlichen Worten: "Ich spiele jetzt Klassik? Ich denke nicht, dass ich darauf Lust habe." Später legte er nach: "So wie ich es verstehe, ist das Match vorbei und die einzige Konsequenz des Nichterscheinens ist, dass ich eine völlig bedeutungslose Partie verliere. Wenn das Match vorbei ist, ist es vorbei."

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Für seine kasachische Kontrahentin Bibisara Assaubayeva war die Situation am Spieltisch äußerst unangenehm:

Assaubayeva saß am Brett und wusste vorab nichts vom Fernbleiben ihres Gegners

Erst nach Ablauf der offiziellen 15-minütigen Wartefrist wurde ihr der Punkt kampflos zugesprochen

Der Endstand des Gesamtwettkampfs lautete damit 11,5:8,5 zugunsten von Carlsen

Eigentlich verpflichteten die Regularien zum Antritt in allen sieben Partien, Carlsen fehlte jedoch bei den technischen Besprechungen

Scharfe Kritik von Niemann und Weltschachverband FIDE

Das Verhalten des Superstars löste im internationalen Schachsport erhebliche Empörung aus. Emil Sutovsky, Generalsekretär des Weltschachverbands FIDE, fand auf der Plattform X drastische Worte und stempelte das Vorgehen als "erbärmlich und unsportlich" ab. Auch Dauerrivale Hans Niemann nutzte die Gelegenheit für eine Generalabrechnung:

Niemann bezeichnete die Verweigerung als "unglaublich respektlos gegenüber den Veranstaltern" sowie gegenüber der Gegnerin

Er betonte, jeder andere Spieler wäre für eine derartige Aktion vermutlich unmittelbar aus dem Turnier geworfen worden

Schützenhilfe erhielt der Norweger hingegen von US-Großmeister Wesley So: Er hätte an Carlsens Stelle genauso gehandelt, da der Gesamtsieg längst feststand

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Schutz vor historischem Elo-Absturz?

Laut Oberschiedsrichterin Anastasia Sorokina zieht das Nichterscheinen außer dem kampflosen Verlust des Einzelsspiels keine weiteren Sanktionen nach sich. Entscheidend für Carlsen: Das Match fließt nicht in die offizielle Elo-Wertung ein. Für den Großmeister steht sportlich viel auf dem Spiel, da er erstmals seit November 2009 unter die magische Marke von 2.800 Elo-Punkten zu fallen droht. Durch den Verzicht auf das Spiel blieb seine Platzierung in der Weltrangliste vorerst unangetastet.