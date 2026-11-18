"Ekelhaftes Verhalten": Serena Williams’ Ex-Trainerin geht auf Aryna Sabalenka los. Nach deren Ausraster fordert sie Konsequenzen.

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Die Entschuldigung ist da. Für Rennae Stubbs ist die Sache damit längst nicht erledigt. Nach Aryna Sabalenkas Beschimpfungen bei den WTA Finals verlangt die frühere Trainerin von Serena Williams eine Geldstrafe – und spricht auch über eine mögliche Sperre.

"Unterm Strich sollte sie auf jeden Fall eine Geldstrafe bekommen", sagt die ehemalige Doppel-Weltranglistenerste in ihrem Podcast.

Wüste Beschimpfungen - »verdammte Schlampe«

Im dritten Satz gegen Elina Svitolina verlor Sabalenka die Beherrschung. "Diese verdammten Ukrainer" und "verdammte ukrainische Schlampe" soll sie auf Russisch geschimpft haben.

Danach erklärte die Belarussin auf Instagram: "Das war nicht direkt gegen Elina gerichtet." Ihre Wut habe einer Gruppe von Zuschauern gegolten, die ihre Fehler extrem gefeiert hätten.

"Ich hätte mit meiner Frustration anders umgehen sollen, und ich entschuldige mich bei allen, die ich vor den Kopf gestoßen habe", schrieb Sabalenka. Für Stubbs ist das zu wenig: Sie verlangt eine Geldstrafe.

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Stubbs: Kein bloßer Klaps auf die Finger

Für Stubbs darf es dabei nicht bleiben. "Überall sind Kameras und Mikrofone. Wenn man vor Tausenden Menschen Tennis spielt und Millionen zu Hause zuschauen, kann man solche Dinge nicht sagen und dann mit einem bloßen Klaps auf die Finger davonkommen."

Einen Sonderstatus für die viermalige Grand-Slam-Siegerin lehnt die Australierin ab: "Mir ist egal, ob du die Nummer eins oder die Nummer 100 der Welt bist. Das ist ekelhaftes Verhalten. Man weiß, dass es schlimm war, wenn man sich dafür entschuldigen muss."

Sabalenka verlor das Duell mit Svitolina 3:6, 6:3, 1:6 und schied aus dem Turnier aus. Es war ihre fünfte Niederlage in den vergangenen sieben Matches.

Auch eine Sperre steht zur Debatte

Stubbs spricht sogar über eine mögliche Sperre, ohne sie ausdrücklich zu fordern. "Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. In gewisser Weise könnte eine Sperre für sie jedoch sogar ein versteckter Segen sein." Was sie damit konkret meint, erläutert sie nicht.

Rennae Stubbs (l.), hier mit Serena Williams, fordert eine Geldstrafe für Sabalenka: "Das ist ekelhaftes Verhalten." © Getty Images

Die frühere Serena-Trainerin zieht außerdem den Vergleich zu Williams, die nach verbalen Entgleisungen Geldstrafen und heftige Kritik hinnehmen musste. Nach Stubbs’ Einschätzung waren deren damalige Vorfälle weniger schwerwiegend als Sabalenkas Ausbruch.