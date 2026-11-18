David Alabas Rückkehr rückt näher: Italienische Medien erwarten den ÖFB-Kapitän gegen Bologna wieder im Udinese-Kader.

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Alaba soll zurückkommen – und Udinese braucht ihn dringend. Die italienischen Portale "UdineseBlog" und "Mondo Udinese" rechnen damit, dass der ÖFB-Kapitän am Sonntag gegen Bologna (15 Uhr) wieder zum Aufgebot gehört. Nach wochenlangen Problemen mit der rechten Wade trainiert der 34-Jährige bereits wieder mit der Mannschaft.

Doch bei seiner möglichen Rückkehr geht es um eine für Alaba ungewohnte Aufgabe. Mit Bayern und Real Madrid gewann er viermal die Champions League. In Udine steht sein Klub am anderen Ende der Tabelle: Letzter, fünf Punkte, Abstiegskampf.

Vier Königsklassen-Titel helfen jetzt wenig

Die Bilanz ist bitter: acht Niederlagen aus elf Ligaspielen, zwei Unentschieden und nur ein Sieg. Dazu kommen 25 Gegentore – im Schnitt mehr als zwei pro Partie.

Auch der Trainerwechsel brachte zunächst keine Wende. Paolo Zanetti löste Anfang November Kosta Runjaic ab und verlor seinen Einstand gegen Venezia mit 1:2. Große Namen und frühere Erfolge bringen Udinese in dieser Lage keine Punkte.

Genau dort setzt Cesare Natali an. Der frühere Udinese-Verteidiger nimmt im "Messaggero Veneto" auch Alaba ausdrücklich in die Pflicht.

Natali fordert Leistung statt großer Namen

"Champions wie Alaba sind willkommen, sofern sie sich mental auf die Mannschaft und das gemeinsame Ziel einstellen", sagt Natali. Seine Forderung: Die Qualitätsspieler müssen mit ihrem Können mehr bewirken. Alle sollen für die Stabilität der Mannschaft arbeiten, unabhängig davon, wer als Führungsspieler gilt. Natali will eine kompaktere Defensive sehen, die weniger hoch steht und nicht mehr so leicht auseinanderbricht.

Für Alaba heißt das: Nach Jahren im Titelrennen wartet nun der Kampf um den Klassenerhalt. Seine Erfahrung könnte helfen. Bisher konnte er sie allerdings kaum einbringen.

Nach 63 Minuten stoppte ihn die Wade

Seit seinem Wechsel von Real Madrid im September kam der Wiener erst auf 63 Pflichtspielminuten. Beim Debüt gegen Torino spielte er 18 Minuten. Gegen Lecce stand er erstmals in der Startelf, musste aber nach einer Halbzeit vom Feld. Dann folgte die nächste Verletzungspause.

Jetzt macht seine Rückkehr ins Mannschaftstraining Hoffnung. Während die italienischen Medien mit seiner Nominierung für Bologna rechnen, wachsen Zanettis Abwehrsorgen weiter: Nicolò Bertola fehlt mit einer Muskelverletzung am rechten Oberschenkel. Enzo Ebosse ist nach einer Knöchelblessur beim kamerunischen Nationalteam fraglich.

Ausgerechnet in dieser Lage wartet ein Gegner mit Rückenwind: Bologna gewann vor der Länderspielpause vier Ligapartien in Folge.