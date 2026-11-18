Der irische Boxer Lee Reeves ist im Alter von 31 Jahren verstorben. Nach einem schweren K.o. lag er drei Monate im Koma, bevor er nun im Kreis seiner Familie im Krankenhaus seinen letzten Kampf verlor.

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Box-Tragödie um Lee Reeves: Der irische Halbweltergewichtler hat seinen monatelangen Kampf ums Überleben verloren. Nach einem schweren K.o. am 1. August in Dublin gegen seinen Landsmann Gary Cully lag der 31-Jährige drei Monate lang im künstlichen Koma. Reeves war in der zehnten Runde zweimal zu Boden gegangen, verlor das Bewusstsein und erlitt schwere Gehirnverletzungen, die eine Not-OP nötig machten. Nun ist er im Kreis seiner Familie im Krankenhaus verstorben.

Lee Reeves († 31) geht nach harten Treffern von Gary Cully zu Boden. © PA Images via Getty Images

Infektion nach kurzem Hoffnungsschimmer

Dabei hatte es im vergangenen Monat noch einen kurzen Hoffnungsschimmer gegeben: Reeves drückte die Hand seiner Schwester und blinzelte mit den Augen. Wie das "Ring Magazine" berichtet, zog sich der Boxer am vergangenen Wochenende jedoch eine folgenschwere Infektion zu, an deren Folgen er schließlich starb.

Große Trauer um Champion

In seiner Heimat ist die Bestürzung riesig. Ex-Boxer und Trainer Jonathan O’Brien, der noch eine Spendenaktion für die Arztkosten gestartet hatte, verabschiedete sich auf Facebook emotional: "Du hast bis zum Schluss so hart gekämpft – wir lieben dich so sehr." Familienfreundin Catherine Slattery würdigte gegenüber dem Sender "RTE" zudem Reeves' Engagement für die psychische Gesundheit junger Menschen und erklärte, dass Limerick nach diesem Verlust ein "sehr düsterer Ort" sei.