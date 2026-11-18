Was für ein Jahr, was für ein Team, was für Geschichten! Österreich stürmte zurück auf die WM-Bühne, überstand erstmals seit 1982 wieder eine Gruppenphase und musste sich 2026 nur Argentinien und Spanien geschlagen geben – ausgerechnet den späteren Finalisten! Saša Kalajdžić wurde zum Mann für die ganz späten Tore, Marko Arnautović sagte als Rekord-König Servus, neue Hoffnungsträger klopften lautstark an und Ralf Rangnick verlängerte bis 2028. Dazu gab’s den Nations-League-Aufstieg und ein ÖFB-Beben hinter den Kulissen. Ein Jahr, das im ÖFB-Geschichtsbuch Spuren hinterlässt.

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Das Ticket für Nordamerika hatte sich Österreich bereits 2025 mit einer beeindruckenden Qualifikation gesichert: sechs Siege, ein Remis, nur eine Niederlage und starke 22:4 Tore. Der Gruppensieg vor Bosnien, Rumänien, Zypern und San Marino war der verdiente Lohn. 2026 sollte dann die große WM-Show folgen. Mit drei Siegen gegen Ghana (5:1), Südkorea (1:0) und Tunesien (1:0) schien Österreich bestens gerüstet. Doch ausgerechnet in der letzten Vorbereitung schlug das Verletzungspech zu: Christoph Baumgartner verletzte sich beim Aufwärmen gegen Tunesien und musste den WM-Traum begraben.

Trotzdem startete die Rangnick-Elf voller Tatendrang in das Abenteuer Nordamerika. In Gruppe J der ersten XXL-Endrunde mit 48 Mannschaften warteten Jordanien, Argentinien und Algerien. Der Auftakt gelang mit einem 3:1, gegen Argentinien setzte es danach allerdings ein 0:2. Damit stand Österreich vor dem letzten Gruppenspiel gehörig unter Druck – und was dann gegen Algerien passierte, war nichts für schwache Nerven. Die Partie entwickelte sich zum puren WM-Wahnsinn, ehe Saša Kalajdžić mit seinem Last-Second-Kopfball tatsächlich noch das 3:3. Die Erlösung war riesig, die Emotionen ebenso. Und ORF-Kommentator Oliver Warmuth lieferte mit seinem legendären "Bist du deppert!" den Ruf des Turniers – ein Sport-TV-Kultmoment, der wohl noch lange nachhallen wird.

Dieses Bild ging um die Welt: Saša Kalajdžić wird mit seinem Last-Minute-Tor gegen Algerien zum WM-Helden und schießt Österreich ins Sechzehntelfinale. © Getty Images

Damit war das Sechzehntelfinale erreicht: Österreich überstand erstmals seit 1982 wieder die erste WM-Gruppenphase und durfte erstmals in dieser K.-o.-Runde ran. Gegen Spanien war beim 0:3 zwar Endstation, doch eine besondere Jahresbilanz blieb: Die einzigen beiden Niederlagen 2026 kassierte Österreich ausgerechnet gegen Argentinien und Spanien – jene Teams, die später das WM-Finale bestritten. Und auch abseits der WM sorgte die Rangnick-Elf für Schlagzeilen: Nach Spaniens überraschender 2:3-Heimniederlage gegen England war Österreich Europas längstdienende ungeschlagene Heim-Mannschaft. Den späteren Weltmeister also zumindest in einer Disziplin geschlagen – nämlich in der Heimserie!

»SHAMPOO« - ARNAUTOVIĆ-ÄRA ENDET

Doch das WM-Aus bedeutete nicht nur das Ende eines großen Turniers, sondern auch den Abschied einer rot-weiß-roten Fußball-Ikone. Mit Marko Arnautović verlor das Nationalteam seinen Rekordspieler und Rekordtorschützen. Nach 18 Jahren, 137 Länderspielen und 49 Toren sagte der Wiener Servus – ein echter Unterschiedsspieler, laut, eigenwillig, genial und oft genug der Mann für die besonderen Momente.

Ein Abschied, der unter die Haut geht: Marko Arnautović kämpft mit den Tränen – nach 137 Länderspielen und 49 Toren endet eine rot-weiß-rote Ära © EPA

Seine Fußstapfen sind riesig. Doch während eine große Ära zu Ende ging, klopfte bereits die nächste Generation an: Paul Wanner und Carney Chukwuemeka entschieden sich für Österreich und debütierten gegen Ghana. Chukwuemeka traf gleich beim Einstand. Auch Vasilije Markovic und Sascha Horvath sammelten Erfahrung, Luca Weinhandl und Kukas Jungwirth stehen für die nächste Talentwelle, Yusuf Demir bleibt ein Thema. Bei den Torschützen hatte Marcel Sabitzer mit vier Treffern die Nase vorn, Kalajdžić kam auf drei. Arnautović, Gregoritsch, Romano Schmid und Chukwuemeka trafen je zweimal. Der große Abschied ist also auch ein Aufbruch – und Österreichs nächste Torjäger-Generation steht schon in den Startlöchern.

RANGNICK BLEIBT BIS 2028

Damit dieser Generationenwechsel gelingt, setzt der ÖFB weiterhin auf den Mann, der den rot-weiß-roten Aufschwung maßgeblich geprägt hat: Ralf Rangnick. Trotz zahlreicher Angebote aus verschiedenen Ligen entschied sich der 68-Jährige für Österreich und bleibt dem Nationalteam treu. Im Juni machte der Verband Nägel mit Köpfen und verlängerte seinen Vertrag bis zur EURO 2028. Mit mittlerweile 54 Länderspielen als ÖFB-Teamchef hat Rangnick zudem Marcel Koller überholt und ist damit alleiniger Rekordhalter unter den Teamchefs der jüngeren ÖFB-Ära. Trotz gesundheitlicher Probleme und eines lädierten Sprunggelenks bleibt er der Architekt des österreichischen Aufschwungs. Eine weitere Operation war für den 23. November angekündigt. Sein Auftrag ist klar: Er soll die neue Generation formen, Österreich zur nächsten EURO führen und dort für Furore sorgen.

Der Architekt des Aufschwungs: Ralf Rangnick bleibt Österreich treu, verlängert bis 2028 und soll das ÖFB-Team auch zur EURO führen. © APA/GEORG HOCHMUTH

MILLIONEN-JACKPOT NATIONS LEAGUE

Und Rangnick bekam gleich die nächste Gelegenheit, seinen Kurs zu bestätigen. Nach dem Abstieg in die Nations-League-Liga B gab es für Österreich nur ein Ziel: So schnell wie möglich zurück nach oben! Und die Rangnick-Elf nahm den Auftrag ernst. Israel und Kosovo wurden jeweils 3:1 besiegt, gegen Irland gab es ein 2:2 und im Kosovo ein 1:1. Dann schlug Kalajdžić zu: Sein Treffer zum 1:0 gegen Irland am 14. November machte den Wiederaufstieg in Liga A perfekt. Mission erfüllt! Doch Super-Saša hatte noch nicht genug: Auch im abschließenden Geisterspiel gegen Israel in Debrecen bewahrte er Österreich mit seinem Treffer zum 1:1 vor der ersten Niederlage. Ein versöhnlicher Schlusspunkt mit kleinen Schönheitsfehlern: Der Gruppensieg und Aufstieg waren längst fix, auswärts blieb Österreich allerdings ohne Sieg.

Zurück unter Europas Topteams: Österreich feiert den Wiederaufstieg in die Nations-League-Liga A – Kalajdžić macht den Aufstieg mit seinem Goldtor gegen Irland perfekt. © GEPA pictures

Dafür darf sich der ÖFB nicht nur über die Rückkehr in Europas Topliga freuen, sondern auch über einen finanziellen Bonus: Rund drei Millionen Euro an UEFA-Prämien winken. Aus dem Abstieg wurde ein kurzer Umweg zurück zu Europas Großen – mit klingender Kasse und attraktiven Duellen in der höchsten Liga. Und dass Österreich mittlerweile wieder ein unangenehmer Gegner ist, zeigt sich nicht nur in der Nations League. Vor allem daheim ist die Rangnick-Elf eine echte Macht. 17 Heimspiele in Folge blieb Österreich ungeschlagen: 14 Siege, drei Remis und 49:10 Tore.

75-MILLIONEN-CAMPUS & BOSS-BEBEN

Damit dieser Aufschwung auch langfristig abgesichert wird, wurde abseits des Rasens kräftig investiert. Im Mai eröffnete der rund 75 Millionen Euro teure ÖFB-Campus in Wien-Aspern. Auf 55.000 Quadratmetern moderner Trainingsinfrastruktur sollen die Talente von morgen geformt werden. Während also die Zukunft des österreichischen Fußballs gebaut wird, rumort es in der Verbandsspitze: Nach knapp neun Jahren kam es zur Trennung von Sportdirektor Peter Schöttel. Rund 30 Bewerbungen sollen eingegangen sein. Marc Janko brachte ein 35- bis 40-seitiges Konzept ins Spiel, auch Sebastian Prödl gilt als Kandidat.

Nach knapp neun Jahren ist Schluss: Peter Schöttel muss seinen Posten als ÖFB-Sportdirektor räumen. Die Suche nach einem Nachfolger ist eröffnet © APA/GEORG HOCHMUTH

2027 steht im Zeichen der EURO

Ob auf dem Rasen, im Nachwuchs oder in der Verbandsspitze – beim ÖFB werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Und die nächste große Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten: Am 6. Dezember erfährt Österreich bei der EURO-Auslosung in Belfast, welche Gegner auf dem Weg zur EM 2028 warten. Die Rangnick-Elf geht aus Topf zwei ins Rennen und hat ein klares Ziel vor Augen: das nächste große Turnier! 2026 war das Jahr der WM-Gänsehaut, der neuen Helden und des rot-weiß-roten Aufbruchs – 2027 soll das Jahr des EURO-Tickets werden! Dann zählen Siege statt schöner Geschichten, Punkte statt Applaus und Nervenstärke statt Nostalgie. Rangnick hat verlängert, die nächste Generation steht bereit – und im März beginnt für Österreich mit dem Start in die EURO-Qualifikation der nächste Anlauf. Das nächste "Bist du deppert?!"-Jahr kann kommen!