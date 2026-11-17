Norwegen hat sich als letzte Mannschaft das Ticket für das Viertelfinale der Nations League gesichert – und das mit einem echten Fußball-Krimi! Im nordischen Duell um den Aufstieg setzte sich der WM-Viertelfinalist am Dienstag in Kopenhagen mit 3:2 gegen Dänemark durch und verdrängte die Gastgeber noch vom zweiten Tabellenplatz. Mann des Abends: Erling Haaland!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Superstar brachte die Norweger zunächst auf 1:2 heran, ehe er in der 96. Minute vom Elfmeterpunkt eiskalt zum Sieg zuschlug. Auch Portugal durfte jubeln: Die Iberer gewannen in Wales mit 3:2. Nordirland machte mit einem 1:1 in Ungarn den Sprung in Liga A perfekt.

Norwegen startete druckvoller in die Partie, doch die Dänen zeigten sich vor dem Tor zunächst gnadenlos effizient. Rasmus Höjlund nutzte in der 11. Minute eine Unachtsamkeit in der norwegischen Abwehr und schob den Ball ins leere Tor. Nur drei Minuten später legte Pierre-Emile Höjbjerg per Kopf nach – 2:0! Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Dänemarks Schlussmann Mads Hermansen leistete sich einen kapitalen Aussetzer: Bei einem Klärungsversuch ließ er sich viel zu lange Zeit, Martin Ödegaard luchste ihm den Ball ab und Haaland (37.) musste aus einem Meter nur noch einschieben. Sein 67. Treffer im Nationalteamdress brachte Norwegen zurück ins Spiel.

Fotball, Nasjonsligaen: Danmark - Norge Kobenhavn , Danmark 20261117. Norges Erling Braut Haaland scorer 3-2 malet under under fotballkampen i Nasjonsligaen mellom Danmark og Norge i Parken i Kobenhavn. Foto: Cornelius Poppe / NTB Kobenhavn Danmark EDITORIAL USE ONLY. RESTRICTED USE FOR BETTING COMPANIES Ref:_SPOqOdmEzVCeGA.jpg *** Soccer, Nations League: Denmark vs. Norway, Copenhagen, Denmark 20261117 Norway s Erling Braut Haaland scores the 3-2 goal during the Nations League soccer match between Denmark and Norway at Parken in Copenhagen. Photo: Cornelius Poppe, NTB, Copenhagen, Denmark. EDITORIAL USE ONLY. RESTRICTED USE FOR BETTING COMPANIES PUBLICATIONxNOTxINxNORxSWExDENxFINxFRA Copyright: xCorneliusxPoppex/xNTBx © IMAGO/NTB

Die Nummer 68 lag nach der Pause förmlich in der Luft. Haaland ließ zunächst einige gute Möglichkeiten liegen, doch auf Kapitän Ödegaard war Verlass: In der 84. Minute sorgte er für den Ausgleich und machte die Schlussphase zum Nervenspiel. Als Dänemark das Remis schon über die Zeit zu retten schien, folgte der nächste Aufreger: Joachim Andersen sprang der Ball bei einem Klärungsversuch an den Arm – Elfmeter! Haaland trat an und verwandelte in der 96. Minute sicher. 3:2 für Norwegen, Viertelfinal-Ticket gelöst und Dänemark auf den letzten Metern noch abgefangen!

Portugal gewinnt erstmals in Post-Ronaldo-Ära

Portugal stand bereits vor dem Länderspiel-Fenster als Viertelfinalist fest. Im zweiten Spiel nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo wollten die Iberer aber auch auf dem Platz ein Ausrufezeichen setzen. In Cardiff entwickelte sich gegen Wales ein munterer Schlagabtausch. Bruno Fernandes brachte Portugal in der 11. Minute in Führung, doch die Gastgeber schlugen prompt zurück: David Brooks (13.) und Sorba Thomas (40.) drehten die Partie. Die portugiesische Antwort folgte allerdings auf dem Fuß: Pedro Neto stellte nur drei Minuten später auf 2:2. Nach der Pause brachte der eingewechselte Carlos Forbs (70.) Portugal wieder auf Siegeskurs. Daran änderte auch Netos Gelb-Rote Karte in der 74. Minute nichts mehr. Die Portugiesen brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und feierten damit ihren ersten Sieg in der Post-Ronaldo-Ära.

epa13387818 Wales' Ben Cabango (L) in action against Portugal's Goncalo Ramos during the UEFA Nations League soccer match between Wales and Portugal, in Cardiff, Wales, Britain, 17 November 2026. EPA/JOSE COELHO © EPA

Ungarn muss ins Play-off

Für Ungarn zählte in der Puskás Aréna nur ein Sieg. Die Hausherren rund um Dominik Szoboszlai und Rapids Bendegúz Bolla, der in der Startelf stand, liefen zunächst gegen kompakte Nordiren an. Doch kurz vor der Pause schien der Bann gebrochen: Barnabás Varga brachte Ungarn in der 35. Minute in Führung. Nordirland ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen, traf nach einer Stunde zunächst die Stange und schlug fünf Minuten später doch noch zu. Justin Devenny versenkte den Ball in der 65. Minute sehenswert zum 1:1 und ließ die ungarischen Aufstiegsträume platzen. Die Schlussoffensive der Gastgeber blieb erfolglos.

epa13387838 Dominik Szoboszlai of Hungary gestures during the UEFA Nations League Division B, Round 6 soccer match between Hungary and Northern Ireland in Budapest, Hungary, 17 November 2026. EPA/TIBOR ILLYES HUNGARY OUT © EPA

Damit steigt Nordirland in Liga A auf, während Ungarn den Umweg über das Play-off nehmen muss. Norwegen jubelt dank Haalands Elfer-Drama über den Viertelfinaleinzug, Portugal tankt ohne Ronaldo Selbstvertrauen. Die Nations League hat einmal mehr geliefert – Spannung bis zur letzten Sekunde!