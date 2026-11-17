Ein versöhnlicher Schlusspunkt mit kleinen Schönheitsfehlern! Die Nations-League-Kampagne ist für Österreich mit einem 1:1 gegen Israel zu Ende gegangen. Im Geisterspiel von Debrecen bewahrte Super-Sasa – wie bereits beim 1:0-Sieg gegen Irland - das ÖFB-Team mit seinem Treffer vor der ersten Niederlage und rettete Rangnicks Truppe die Ungeschlagen-Serie. Der Gruppensieg und der Aufstieg in die Liga A waren ohnehin bereits fix. Einziger Wermutstropfen der erfolgreichen Mission: Auswärts blieb Österreich ohne einen Sieg.

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Der Aufstieg in die Nations-League-Liga A war bereits fix, das große Ziel erreicht. Also nutzte Ralf Rangnick das letzte Länderspiel des Jahres für einen kräftigen Rundumschlag und warf die Rotationsmaschine an. Gleich acht Änderungen nahm der Teamchef gegenüber dem 1:0 gegen Irland vor.

Besonders im Fokus: Gleich vier ÖFB-Kicker durften sich freuen! Lukas Jungwirth und Sturm-Youngster Luca Weinhandl feierten ihr Länderspiel-Debüt, für Sascha Horvath und Raul Florucz war es der erste Startelf-Einsatz. In der Innenverteidigung liefen David Affengruber und Felix Bacher auf, Nicolas Seiwald blieb einmal mehr gesetzt. Konrad Laimer und Phillipp Mwene übernahmen die Außenbahnen, Saša Kalajdžić durfte auf der Zehnerposition ran und Junior Adamu stürmte vorne.

Ball-Wahnsinn statt Fußball-Spektakel

Doch bevor Österreich überhaupt ins Rollen kam, wurde erst einmal fleißig gewechselt – allerdings nicht auf den Positionen, sondern beim Spielgerät! Seiwald reklamierte kurz nach Anpfiff, dass mit dem Ball etwas nicht stimme. Auch Debütant Jungwirth war wenig später unzufrieden. Das kuriose Ergebnis: Nach nicht einmal zehn Minuten war bereits der vierte Ball im Einsatz! ORF-Experte Peter Stöger nahm die Panne mit reichlich Schmäh und meinte scherzhaft, er hätte die Bälle selbst aufgepumpt.

DEBRECEN,HUNGARY,17.NOV.26 - SOCCER - UEFA Nations League, OEFB international match, Israel vs Austria. Image shows Lukas Jungwirth (AUT). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner © GEPA pictures

Als endlich Ruhe in die Ball-Wechsel-Show eingekehrt war, übernahm Österreich das Kommando. Die Rangnick-Elf hatte deutlich mehr Ballbesitz, biss sich an der kompakten israelischen Defensive zunächst aber die Zähne aus. Die Gäste machten die Räume eng und lauerten auf schnelle Gegenstöße. Österreich lief an, Israel hielt dagegen – zwingende Chancen blieben vorerst Mangelware.

Laimer an die Stange

Dann fehlten nur Zentimeter! Laimer (32.) schlug eine Flanke, die immer länger wurde und schließlich an die Stange klatschte. Peretz wäre wohl nicht mehr herangekommen. Kurz darauf prüfte Florucz (35.) den israelischen Keeper mit einem Abschluss von rechts aus kurzer Distanz – diesmal war der Schlussmann aber zur Stelle.

ABD0053_20261117 - DEBRECEN - UNGARN: vlnr.: Konrad Laimer (AUT) und Oscar Gloukh (ISR) am Dienstag, 17. November 2026, während eines Nations-League-Spiels, Gruppe B3, 6. Runde, zwischen Israel und Österreich in Debrecen. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH © APA/GEORG HOCHMUTH

Traum-Seitfallzieher schockt Österreich

Bei den Bällen stimmte endlich der Luftdruck – doch plötzlich ging Österreich die Luft aus! Das Pressing verlor an Biss, die Abstände wurden größer und Israel witterte seine Chance. Dasa durfte nahezu ungestört flanken, während die ÖFB-Abwehr Dor Peretz aus den Augen verlor. Der setzte zum spektakulären Seitfallzieher an und versenkte den Ball unhaltbar im Netz. Jungwirth war chancenlos – ein Traumtor zur denkbar ungünstigsten Zeit: 1:0 für Israel (36.)!

Israel's midfielder #08 Dor Peretz plays the ball before scoring the opening goal during the UEFA Nations League Group B3 football match between Israel and Austria in Debrecen, Hungary on November 17, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) © APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK

ÖFB muss nach der Pause nachlegen

Der Rückstand rüttelte Österreich noch einmal wach. Die Antwort sollte unbedingt vor der Pause her, und tatsächlich bot sich Kalajdžić (39.) eine gute Gelegenheit. Nach einem Patzer der israelischen Hintermannschaft beim Herausspielen kam der ÖFB-Angreifer zum Abschluss. Doch Peretz machte erneut dicht und rettete mit einer starken Fußabwehr.

So ging es mit einem 0:1 in die Kabine. Österreich hatte mehr Ballbesitz, eine Stangen-Chance und phasenweise die Kontrolle – Israel aber den entscheidenden Treffer. Die neu formierte ÖFB-Elf zeigte durchaus gute Ansätze, blieb im letzten Drittel jedoch zu harmlos. Für die zweite Hälfte brauchte es daher vor allem eines: mehr Zug zum Tor.

Super-Sasa ist wieder zur Stelle

Rangnick wollte das ändern und reagierte mit einem Dreifachwechsel – wobei eine Auswechslung unfreiwillig war: ÖFB-Debütant Luca Weinhandl klagte über Oberschenkelprobleme und musste in der Kabine bleiben. Für das Sturm-Talent kam Michael Gregoritsch ins Spiel.

Doch auch mit Augsburg-Legionär Gregoritsch wollte der ÖFB-Offensivmotor zunächst nicht aufheulen. Österreich schob den Ball hin und her, biss sich aber weiter an Israels Abwehr die Zähne aus. Ein Fußball-Leckerbissen? Fehlanzeige! Doch dann nahm die Partie endlich Fahrt auf: Zunächst stieg Florucz nach einer bärenstarken Posch-Flanke hoch, doch sein Kopfball wurde einmal mehr zur Beute von Keeper Peretz. Der konnte sich allerdings nur kurz feiern lassen – denn zwei Minuten später schlug Super-Sasa zu! Über Horvath lief eine herrliche Kombination, der Laimer perfekt auf die Reise schickte. Dessen Schuss ließ Peretz nur abprallen, Kalajdžić lauerte goldrichtig und drückte den Ball aus kurzer Distanz trocken über die Linie. Österreich ist zurück – 1:1 (62.)!

Austria's forward #09 Sasa Kalajdzic (2L) celebrates scoring his team's first goal with team-mates during the UEFA Nations League Group B3 football match between Israel and Austria in Debrecen, Hungary on November 17, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) © APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK

Vor gerade einmal 273 rot-weiß-roten Fans in der gespenstisch leeren Arena von Debrecen kam plötzlich Schwung in die Partie. Der Ausgleich hatte offenbar den Knoten platzen lassen, denn nur vier Minuten später zappelte der Ball erneut im israelischen Netz. Svoboda durfte sich schon als Torschütze feiern lassen, sein erster Treffer im ÖFB-Dress schien Österreich sogar die Führung zu bescheren. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Der VAR schritt ein und kassierte das Tor wegen Abseits wieder ein – es blieb beim 1:1.

Spalt feiert ÖFB-Debüt zum Abschluss

Damit war der Weg zum Schlusspfiff geebnet: Echte Torchancen blieben aus, am Ergebnis rüttelte niemand mehr. Immerhin gab es noch eine Premiere: Stuttgart-Talent Yannick Spalt durfte erstmals ÖFB-Luft schnuppern. Der Vorarlberger kam für Konrad Laimer und feierte sein Debüt im Nationalteam.

So blieb es beim 1:1. Eine Niederlage hatte Österreich damit verhindert, der Gruppensieg und der Aufstieg in die Liga A waren ohnehin längst fix. Rangnicks Elf beendete die Nations League ungeschlagen und richtete den Blick bereits nach vorne: Im Dezember wartet die Auslosung der EM-Qualifikation.