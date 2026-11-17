Österreichs Teamchef will beim März-Lehrgang "wieder schmerzfrei gehen können".

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Ein letztes Mal in diesem Jahr musste Teamchef Ralf Rangnick nach dem Schlusspfiff in Debrecen zum ORF-Interview humpeln. Dabei konnte man beobachten, wie sehr der studierte Sportlehrer offenbar gegen die Schmerzen im Sprunggelenk ankämpfen musste.

Seit mittlerweile eineinhalb Jahren schlägt sich Rangnick nach einem Eingriff im Sprunggelenk mit Komplikationen herum. Vor wenigen Tagen hatte der 68-Jährige ein Update gegeben: "Dadurch, dass es in den letzten Wochen und Monaten nicht besser geworden ist, sondern tendenziell sogar ein bisschen schlechter, werde ich in einer hoffentlich finalen OP das obere Sprunggelenk versteifen lassen." Der Eingriff ist für kommenden Montag geplant.

Vom Stadion-Gipfel auf den OP-Tisch

Davor gibt's noch den Stadion-Gipfel in Wien, bei dem Rangnick um "sein" Nationalstadion kämpfen wird.

In den Wochen nach der OP will sich Rangnick der Reha widmen, "damit ich hoffentlich wieder schmerzfrei gehen kann. Das ist dann das Wichtigste für mich."

Im Idealfall sehen wir dann im Frühjahr einen rundumerneuerten Teamchef. Rangnick: "Es besteht eine gute Chance, dass ich mich dann im März-Lehrgang wieder ohne Knieroller oder Golf-Kart auf dem Platz bewegen kann. Das ist das eigentliche Ziel."