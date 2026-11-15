"Rangnicks Stadion schießt leider keine Tore"

oe24-Experte Frenkie Schinkels staunt, wieviel Druck Teamchef Ralf Rangnick in Sachen Nationalstadion macht und hofft, dass Österreichs Countdown für die EM 2028 darunter nicht leidet.

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Wenn es Ralf Rangnick tatsächlich schafft, im Land der Bremser und Neinsager ein Nationalstadion durchzuboxen, dann hätte sich der Teamchef wohl selbst ein Denkmal gesetzt.

Was tun wir gegen die Stürmerflaute?

Sportlich hat er die ersten Gelegenheiten dazu bei der EURO 2024 in Deutschland und bei der WM 2026 in den USA verpasst. Bei beiden Großereignissen hat Österreich – so ehrlich müssen wir sein – gerade mal das Minimalziel erreicht.

Jetzt hoffen wir, dass uns die nächste Euphoriewelle zur EM 2028 trägt. Wenn es Rangnick da nicht schafft, sportlich was Bleibendes zu hinterlassen, sollte er in die Politik gehen und sein Stadionprojekt vorantreiben.

Leider schießt die tollste Arena keine Tore. Das müssen die Stürmer besorgen. Und da herrscht Flaute. Dass sich in den letzten vier Länderspielen neun verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintrugen, liest sich zwar lustig, was uns fehlt, sind Goalgetter, auf die wir uns verlassen können.

Bei allem Respekt vor dem Mann, der uns zur WM geschossen hat: Wenn ich sehe, dass Michael Gregoritsch, der bei Augsburg nur Ersatz ist, unsere große Tor-Hoffnung ist, sagt das viel.

Wir brauchen jetzt einen Teamchef, der all seine Energie in die ÖFB-Basisarbeit steckt und dabei auch den einen oder anderen Torjäger großzieht. Wenn das funktioniert, dann soll Rangnick von mir aus an seinem Stadion-Denkmal weiterbasteln!