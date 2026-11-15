Bayern macht Druck: Steht Neuer vor dem Aus?

Bayern will Klarheit über Manuel Neuers Zukunft. Ein Gespräch soll früher als geplant stattfinden. Auch drei mögliche Torwart-Kandidaten werden gehandelt.

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Bleibt Manuel Neuer noch ein Jahr – oder endet seine Karriere im Sommer? Diese Frage wollen die Bayern offenbar schneller klären als geplant. Nach Informationen des "Kicker" soll noch während der laufenden Länderspielpause ein Gespräch mit dem 40-jährigen Kapitän stattfinden. Sein Vertrag läuft am 30. Juni 2027 aus.

Ursprünglich wollten die Verantwortlichen spätestens zu Weihnachten mit Neuer und Sven Ulreich über die nächste Saison sprechen. Nun soll es zumindest beim Kapitän früher Klarheit geben. Die Tendenz geht dem Bericht zufolge in Richtung Abschied. Eine endgültige Entscheidung hat Neuer aber noch nicht mitgeteilt.

Neuer droht das vorzeitige Jahres-Aus

Die Zukunftsfrage fällt mitten in eine erneute Verletzungspause. Beim 2:1 gegen Mainz musste Neuer kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Die Diagnose: ein Sehnenteilriss im rechten Fuß.

Eine konkrete Ausfallzeit haben die Bayern nicht bekannt gegeben. Nach Informationen von Sky dürfte der Weltmeister von 2014 in diesem Kalenderjahr allerdings nicht mehr zum Einsatz kommen.

Damit rückt jener Torhüter in den Mittelpunkt, der langfristig auf Neuer folgen könnte: Jonas Urbig. Der 23-Jährige bekommt weitere Spielzeit – und die Gelegenheit, seinen Anspruch auf die künftige Nummer eins zu untermauern.

Verletzungsrückschlag in Mainz: Manuel Neuer musste ausgewechselt werden. Ein Sehnenteilriss im rechten Fuß zwingt ihn zur Pause. © Getty Images

Bayern droht ein doppelter Torwart-Abschied

Mit Neuer allein ist die Personalfrage aber nicht erledigt. Auch Ulreichs Vertrag endet im Sommer 2027. Sollte sich neben dem Kapitän auch der 38-Jährige verabschieden, würden die Bayern gleich zwei erfahrene Torhüter verlieren.

Für diesen Fall beschäftigen sich die Münchner laut den Berichten mit einem routinierten Keeper als Absicherung für Urbig. Der mögliche Umbruch beträfe damit sowohl die Nummer eins als auch die Besetzung dahinter.

Baumann, Leno und Karius werden gehandelt

Drei Namen kursieren für diese Rolle: Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim, Bernd Leno vom FC Fulham und Loris Karius von Schalke 04. Konkrete Verhandlungen sind bislang nicht bestätigt. Ebenso offen ist, ob einer der drei eine Rolle als Ersatzkeeper bei Bayern übernehmen würde.

Zunächst stehen die Entscheidungen von Neuer und Ulreich an. Für Neuer würde ein Abschied im Sommer eine 16-jährige Zeit im Bayern-Tor beenden. Seit seinem Wechsel von Schalke 2011 gewann er mit den Münchnern unter anderem zweimal die Champions League.